MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Κουτσιαύτης: «Τι λέει ο κανονισμός για τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί - Ξεκάθαρο πέναλτι στον Εντιαγέ» (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η ανάλυση του Αριστομένη Κουτσιαύτη στην εκπομπή Center Fox για τη διαιτησία της 3ης αγωνιστικής.
Κουτσιαύτης: «Τι λέει ο κανονισμός για τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί - Ξεκάθαρο πέναλτι στον Εντιαγέ» (vid)