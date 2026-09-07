Η Λάτσιο πάει με «κλειδωμένο» Bet Builder στο Ούντινε

Ουντινέζε και Λάτσιο συναντώνται στο «Φρίουλι» για την 3η αγωνιστική της Serie A, έχοντας αφήσει θετικές εντυπώσεις στο ξεκίνημα, αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Οι γηπεδούχοι έχουν δείξει επιθετική διάθεση και συνέπεια στο σκοράρισμα, την ώρα που η Λάτσιο έχει στηρίξει το απόλυτο των δύο πρώτων αγωνιστικών στην εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία της.

Η Ουντινέζε έρχεται από την πρόκριση με 2-1 απέναντι στη Βενέτσια για το Κύπελλο Ιταλίας. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς, αντέδρασε με δύο γκολ του Μπαγιό και εξασφάλισε την παρουσία της στους «16». Επιθετικά έχει βρει δίχτυα και στα δύο παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, όμως η αμυντική της συμπεριφορά αφήνει περιθώρια στους αντιπάλους.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.60: Νίκη Λάτσιο ή Ισοπαλία + Under 2.5 γκολ + Πιναμόντι Over 0.5 σουτ στην εστία

Ακριβώς στον αντίθετο άξονα κινείται μέχρι στιγμής η Λάτσιο. Μετά τον αποκλεισμό-σοκ από τη Μάντοβα στο Κύπελλο, απάντησε με δύο διαδοχικές νίκες στη Serie A και, κυρίως, χωρίς να δεχθεί γκολ. Πέρασε από την έδρα της Μπολόνια και στη συνέχεια επικράτησε της Τζένοα στο «Ολίμπικο», με τον Φρατέζι να σκοράρει και στα δύο παιχνίδια.

Η πρόσφατη παράδοση δίνει επιπλέον ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Η Λάτσιο έχει απολογισμό 12 νίκες, 8 ισοπαλίες και μόλις 3 ήττες στα τελευταία 23 παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι στην Ουντινέζε. Πέρσι, πάντως, καμία από τις δύο δεν κατάφερε να επικρατήσει, με 1-1 στο Ούντινε και εντυπωσιακό 3-3 στη Ρώμη.

Η φετινή Λάτσιο έχει κινηθεί μέχρι στιγμής σε πολύ χαμηλότερα σκορ, με τα δύο παιχνίδια της στη Serie A να ολοκληρώνονται στο εύρος των 0-1 γκολ. Η Ουντινέζε, αντίθετα, καλείται να βρει τρόπο να διασπάσει μία άμυνα που ακόμη δεν έχει παραβιαστεί στο πρωτάθλημα.

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