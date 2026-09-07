Προγνωστικά Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής: Προσεκτικά για το 3.45

Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Ηρακλή στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής για τα προγνωστικά Super League. Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά στοιχήματος για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Αστέρας Τρίπολης

Χωρίς βαθμό παραμένει ο Αστέρας Τρίπολης μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Στην πρεμιέρα ηττήθηκε με 3-1 από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, ενώ ακολούθησε το εντός έδρας 0-1 απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ανάλυση Ηρακλής

Ο Ηρακλής κατέκτησε τον πρώτο του βαθμό στη Super League, μένοντας στο 1-1 με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Είχε προηγηθεί η βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως στη δεύτερη αγωνιστική παρουσίασε σαφώς βελτιωμένη εικόνα.

Δείτε τα προγνωστικά Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής!

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