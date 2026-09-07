Ο Ολυμπιακός της Κρήτης έδειξε… κατεύθυνση: Οι νέοι, οι σταθερές και τα πρώτα «θέλω» του Μπαρτζώκα

Ο Ολυμπιακός έδειξε στο Τουρνουά της Κρήτης τις βάσεις που θα πορευτεί και την φετινή σεζόν, τις σταθερές που έχει σαν ομάδα, χαρίζοντας αισιόδοξα μηνύματα στους φίλους του, αν και ακόμα είναι νωρίς. Γράφει ο Γιώργος Ρουμελιώτης.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέκτησε για 3η συνεχόμενη φορά το Τουρνουά της Κρήτης, ωστόσο αυτό είναι το λιγότερο σημαντικό για τους «ερυθρόλευκους». Οι δύο νίκες απέναντι σε Φενέρμπαχτσε και Ερυθρό Αστέρα έδωσαν στον Έλληνα τεχνικό πολύ πιο χρήσιμα συμπεράσματα: εικόνα, δεδομένα και αρκετά πρώτα δείγματα για ένα ρόστερ που προφανώς ακόμη «χτίζεται».

Ο Ολυμπιακός έφυγε από την Κρήτη αήττητος, επικρατώντας αρχικά της Φενέρμπαχτσε με 82-77 και στη συνέχεια του Ερυθρού Αστέρα με 87-77. Το πιο σημαντικό, όμως, ήταν ο τρόπος με τον οποίο έφτασε στις δύο νίκες.

Και αν υπάρχει μία λέξη που μπορεί να περιγράψει την εικόνα των Πειραιωτών, αυτή είναι συνέχεια. Όχι απόλυτη, ασφαλώς. Δεν γίνεται μια ομάδα με νέα πρόσωπα, διεθνείς που ενσωματώθηκαν αργά και περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας να είναι από τώρα στο επίπεδο που θέλει ο προπονητής της.

Όμως ο βασικός κορμός της φιλοσοφίας του Μπαρτζώκα παρέμεινε εκεί: πίεση στην άμυνα, κυκλοφορία, γρήγορη μεταφορά της μπάλας, σωστές αποστάσεις και, κυρίως, η ικανότητα να αλλάζει τον ρυθμό ενός αγώνα όταν το απαιτούν οι συνθήκες.

Το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε ήταν ίσως το πιο χρήσιμο τεστ ακριβώς επειδή ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να… δουλέψει για να πάρει τη νίκη. Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν να κυνηγούν στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης, αλλά στο φινάλε έβγαλαν αντίδραση και κυρίως προσωπικότητα. Ντόρσεϊ (12π. στο τελευταίο 5’) και Φουρνιέ (19π.) συνέχισαν από εκεί που σταμάτησαν την περασμένη χρονιά.

Ένα από τα θετικά που μπορεί να κρατήσει ο κόουτς Μπαρτζώκας είναι ότι η ομάδα δεν πανικοβλήθηκε όταν δεν της έβγαινε το παιχνίδι.

Από την άλλη, το δεύτερο παιχνίδι ήταν διαφορετικό. Στον τελικό με τον Ερυθρό Αστέρα ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ πιο επιθετικά, έβγαλε ενέργεια από τα πρώτα λεπτά και πήρε από νωρίς τον έλεγχο. Στο τέλος επικράτησε με 87-77, έχοντας μάλιστα δημιουργήσει διαφορές μεγαλύτερες από αυτήν που αποτυπώνει το τελικό σκορ.

Αυτή η διαφοροποίηση από παιχνίδι σε παιχνίδι είναι επίσης ένα θετικό δείγμα. Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι μπορεί να κερδίσει και με διαφορετικούς τρόπους. Και αυτό, ειδικά στην EuroLeague, είναι απαραίτητο.

Αν υπάρχει ένας παίκτης που έκλεψε τις εντυπώσεις στην Κρήτη, αυτός είναι ο Εμπάι Εντιάι. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να αφήσει το αποτύπωμά του. Στον τελικό ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, έχοντας 5/7 δίποντα και 2/2 τρίποντα.

Και το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στους αριθμούς. Ο Εντιάι έδειξε ότι μπορεί να δώσει πράγματα σε περισσότερες από μία πλευρές του παιχνιδιού. Έβγαλε ενέργεια, έτρεξε το γήπεδο, ήταν δραστήριος αμυντικά και έδειξε ότι δεν φοβάται να πάρει αποφάσεις όταν η μπάλα βρεθεί στα χέρια του.

Ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον έχει η αποτελεσματικότητά του από την περιφέρεια. Τα δύο εύστοχα τρίποντα στον τελικό, μπορεί να μην λένε και τίποτα, μπορεί να λένε και πολλά. Φυσικά, χρειάζεται φρένο στον ενθουσιασμό.

Ένα τουρνουά προετοιμασίας δεν αρκεί για να αποφανθεί κανείς ότι ο Εντιάι είναι έτοιμος να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην EuroLeague σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Αρκεί όμως για να πούμε ότι έστειλε πολύ δυνατό πρώτο μήνυμα. Και αυτό ακριβώς ήθελε να δει ο Μπαρτζώκας.

Δεν μπορούμε να μην κάνουμε αναφορά στον Γιαν Μοντέρο, του οποίου η περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Ο Δομινικανός δεν αγωνίστηκε απέναντι στη Φενέρ, καθώς ο Μπαρτζώκας είχε εξηγήσει ότι το jet lag επηρέαζε την κατάστασή του. Έτσι, το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό ήρθε στον τελικό απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Και το πρώτο δείγμα ήταν ενθαρρυντικό. Ο Μοντέρο τελείωσε το παιχνίδι με 12 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, δείχνοντας ότι διαθέτει την επιθετική ικανότητα να δημιουργήσει καταστάσεις και να δώσει διαφορετικό τόνο στην περιφέρεια.

Δεν ήταν όλα τέλεια — και δεν θα μπορούσαν να είναι τόσο νωρίς που βρισκόμαστε στην σεζόν. Υπήρχαν στιγμές που έψαχνε ακόμη τον ρυθμό του, ενώ η συνύπαρξή του με τους υπόλοιπους γκαρντ είναι κάτι που θα χρειαστεί χρόνο για να αποκτήσει αυτοματισμούς.

Όμως αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο. Ο Μοντέρο δεν χρειάζεται από τώρα να αποδείξει ότι είναι ο παίκτης που θα αλλάξει τον Ολυμπιακό. Χρειάζεται να δείξει ότι μπορεί να γίνει ένα ακόμη κομμάτι στο επιθετικό παζλ.

Αυτό που μπορεί να κρατήσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας από το τουρνουά της Κρήτης είναι η αντίδραση των παικτών να ανταποκριθούν σε διαφορετικών συνθηκών παιχνίδι, όντας τόσο νωρίς στην σεζόν.

Παράλληλα οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν κάτι που τους διακρίνει τα τελευταία χρόνια. αμυντική συνέπεια στα κρίσιμα σημεία. Ο Ολυμπιακός δεν χρειάστηκε να παίξει τέλεια για να κερδίσει. Χρειάστηκε, όμως, να γίνει πιο σκληρός όταν το παιχνίδι το απαιτούσε.

Επίσης ο Έλληνας τεχνικός μπορεί να κρατήσει και την επιθετική πολυφωνία. Στην Κρήτη δεν υπήρχε η αίσθηση ότι όλα πρέπει να περάσουν από έναν παίκτη. Ο Φουρνιέ, ο Ντόρσεϊ, ο Χολ, ο Τζόζεφ, ο Τζόουνς και στη συνέχεια οι νέοι παίκτες έδωσαν διαφορετικά πράγματα. Στον ημιτελικό, μάλιστα, πέντε παίκτες του Ολυμπιακού τελείωσαν με διψήφιο αριθμό πόντων.

Ο Μπαρτζώκας δοκίμασε και στα δυο παιχνίδια διαφορετικούς συνδυασμούς και ακόμη και σχήματα με τρεις γκαρντ ή δυο πεντάρια στην ίδια πεντάδα. Άλλωστε αυτά τα τουρνουά είναι προετοιμασίας, άρα ακριβώς γι' αυτό τον λόγο ο Έλληνας τεχνικός προχώρησε σε δοκιμές που δεν θα γίνονται με την ίδια ελευθερία όταν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια.

Παράλληλα δεδομένα θα αναφερθούμε και στα αρνητικά αποτυπώματα που άφησε η διοργάνωση. Το πρώτο ζήτημα είναι η σταθερότητα στην απόδοση.

Ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ χρειάστηκε αντίδραση στο φινάλε για να πάρει τη νίκη. Σε ένα παιχνίδι EuroLeague, δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει πάντα η δυνατότητα να γυρίσει μια κατάσταση στο τελευταίο πεντάλεπτο.

Το δεύτερο είναι η χημεία. Η ομάδα, όπως είναι λογικό, ακόμη ψάχνει τις ισορροπίες της. Ορισμένοι παίκτες μπήκαν αργότερα στην προετοιμασία, ενώ στην Κρήτη υπήρχαν και σημαντικές απουσίες. Ο ίδιος ο Μπαρτζώκας έχει επισημάνει ότι ο χρόνος προετοιμασίας είναι περιορισμένος και ότι τα δυνατά φιλικά είναι απαραίτητα για να προσαρμοστεί η ομάδα.

Το τρίτο είναι η δημιουργία απέναντι σε οργανωμένες άμυνες. Όσο ο Ολυμπιακός θα συναντά ομάδες που θα του κλείνουν τους χώρους και θα προσπαθούν να αποκόψουν τους βασικούς δημιουργούς του, θα χρειάζεται περισσότερη συνέπεια στην κυκλοφορία και καλύτερες αποφάσεις.

Και το τέταρτο είναι ίσως το πιο σημαντικό: να μη γίνει υπερβολική ανάγνωση των φιλικών Η Κρήτη έδωσε ενδείξεις. Δεν έδωσε απαντήσεις για ολόκληρη τη σεζόν…