Κάταγμα κνήμης: Από τον Κωστή στον Ελ Κααμπί - Η δύσκολη μάχη των ποδοσφαιριστών και η αποθεραπεία

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις δύσκολες μάχες που έχουν δώσει κορυφαίοι ποδοσφαιριστές με ανάλογους τραυματισμούς. Η αποθεραπεία, η μάχη με τον χρόνο και η μεγάλη πρόκληση της επιστροφής στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου (5/9) μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη κάταγμα κνήμης στο αριστερό πόδι και πλέον ξεκινά έναν μακρύ δρόμο αποκατάστασης, με τον Ολυμπιακό να τον στερείται τις πολύτιμες υπηρεσίες του μεγάλου σκόρερ του.

Τι είναι το κάταγμα κνήμης - περόνης

Η κνήμη είναι το μεγαλύτερο από τα δύο οστά του κάτω σκέλους και βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του ποδιού. Είναι το οστό που δέχεται μεγάλο μέρος των φορτίων κατά το περπάτημα, το τρέξιμο, τα άλματα και τις αλλαγές κατεύθυνσης. Γι' αυτό και ένα κάταγμα κνήμης θεωρείται σοβαρός τραυματισμός για έναν αθλητή και δη ποδοσφαιριστή. Σε αρκετές περιπτώσεις η κνήμη σπάει μαζί με την περόνη, το λεπτότερο οστό που βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του κάτω ποδιού. Τότε γίνεται λόγος για κάταγμα κνήμης-περόνης.



Η σοβαρότητα του τραυματισμού εξαρτάται από το σημείο του κατάγματος, το αν υπάρχει μετατόπιση των οστών, αν πρόκειται για ανοιχτό ή κλειστό κάταγμα, καθώς και από τυχόν συνοδές βλάβες. Σε ένα σοβαρό κάταγμα απαιτείται συχνά χειρουργική σταθεροποίηση. Ακολουθεί περίοδος ακινητοποίησης και στη συνέχεια σταδιακή αποκατάσταση με φυσικοθεραπεία, ενδυνάμωση και προοδευτική επιστροφή στο τρέξιμο και στις αγωνιστικές κινήσεις.

Για έναν ποδοσφαιριστή, η επιστροφή σε αγωνιστική δράση μπορεί να χρειαστεί περίπου 4 έως 9 μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα του τραυματισμού και την πορεία της αποκατάστασης. Σε ορισμένες δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί ακόμη περισσότερο. Υπάρχει διαφορά ωστόσο στο να έχει «δέσει» το οστό από το να είναι ο ποδοσφαιριστής πραγματικά έτοιμος να επιστρέψει σε αγωνιστική δράση. Χρειάζεται να αποκατασταθούν η δύναμη, η κινητικότητα, η ισορροπία και η εμπιστοσύνη στο τραυματισμένο πόδι.

Πως τραυματίστηκε ο Ελ Κααμπί

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στο Βόλο, ο Μαροκινός επιθετικός φορ βρέθηκε σε φάση διεκδίκησης της μπάλας με τον τερματοφύλακα του Βόλου, Μάριο Σιαμπάνη. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του στο αριστερό πόδι. Η διάγνωση επιβεβαίωσε το δυσάρεστο σενάριο. Κάταγμα κνήμης -περόνης στο αριστερό πόδι.

Η χειρουργική επέμβαση

Ο Ελ Κααμπί μεταφέρθηκε στην Αθήνα και το πρωί της 6ης Σεπτεμβρίου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού, Χρήστο Θέο, και την ομάδα του, και σύμφωνα με την ενημέρωση του συλλόγου ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Από σήμερα (7/9) ξεκίνησε ουσιαστικά η διαδικασία αποκατάστασης.



Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 6-7 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης, με την τελική διάρκεια να εξαρτάται από την πορεία της αποθεραπείας και την αντίδραση του οργανισμού του ποδοσφαιριστή. Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, ο Ελ Κααμπί θα μπορούσε να αρχίσει να επιστρέφει στη δράση προς το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Οι περιπτώσεις από το ελληνικό ποδόσφαιρο

Ο Ελ Κααμπί δεν είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Ελλάδα και αντιμετωπίζει έναν τέτοιο τραυματισμό.

Χρήστος Κωστής (ΑΕΚ)

Η περίπτωση του Χρήστου Κωστή είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στις 23 Οκτωβρίου 1997, ο επιθετικός της ΑΕΚ συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της Στουρμ Γκρατς, Κάζιμιερζ Σίντορτσουκ, σε αγώνα για το Κύπελλο Κυπελλούχων. Ο Κωστής υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης.



Η αρχική εκτίμηση ήταν περίπου έξι μήνες, όμως η αποκατάσταση εξελίχθηκε πολύ πιο δύσκολα. Χρειάστηκε να περάσει από μια ατελείωτη διαδικασία θεραπειών και επεμβάσεων και ουσιαστικά έμεινε εκτός για περίπου τρία χρόνια. Επέστρεψε στην ΑΕΚ το 2000, όμως δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από τον τραυματισμό. Η περίπτωση Κωστή συνιστά ένα ακραίο παράδειγμα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φυσιολογικός χρόνος αποθεραπείας.

Παύλος Παντελίδης (Παναθηναϊκός)

Μία από τις πιο πρόσφατες περιπτώσεις είναι ο Παύλος Παντελίδης. Ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε στις 31 Ιουλίου, σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα απέναντι στην Athens Kallithea. Σε μία φάση κοντά στο σημαιάκι του κόρνερ δέχθηκε δυνατό μαρκάρισμα και αποχώρησε υποβασταζόμενος. Οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα κνήμης-περόνης και ακολούθησε χειρουργική επέμβαση. Οι εκτιμήσεις για την επιστροφή του τοποθετούν την απουσία του σε αρκετούς μήνες, με το τελικό διάστημα να εξαρτάται από την αποκατάσταση.



Εϊντούρ Γκούντγιονσεν (ΑΕΚ)

Το 2011, λίγους μόλις μήνες μετά την ηχηρή μεταγραφή του στην ΑΕΚ, ο σπουδαίος Ισλανδός επιθετικός στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σε μια σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα των «ερυθρόλευκων», Φράνκο Κοστάντσο, υπέστη συντριπτικό κάταγμα κνήμης-περόνης. Ο σοβαρός τραυματισμός αποτέλεσε μεγάλο πλήγμα για τον ίδιο, καθώς η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση αποδείχθηκε δύσκολη, ιδιαίτερα λόγω της ηλικίας του, αφού ήταν ήδη 33 ετών.



Κώστας Κιάσσος (ΟΦΗ)

Τον Φεβρουάριο του 1998 σε αναμέτρηση του ΟΦΗ κόντρα στον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Κώστας Κιάσσος στάθηκε άτυχος καθώς υπέστη διπλό κάταγμα κνήμης και περόνης με συνέπεια να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.



Βαγγέλης Νικολόπουλος (ΟΦΗ)

Το 2015, ο νεαρός τότε επιθετικός του ΟΦΗ στάθηκε εξαιρετικά άτυχος σε φιλική αναμέτρηση της προετοιμασίας κόντρα στα Χανιά, καθώς υπέστη κάταγμα κνήμης. που τον κράτησε για πολλούς μήνες μακριά από τις επίσημες υποχρεώσεις της κρητικής ομάδας

Χρήστος Πιπίνης (Αστέρας Τρίπολης)

Ο Χρήστος Πιπίνης υπέστη κάταγμα περόνης το 2013, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό. Οι αρχικές εκτιμήσεις για τον άλλοτε παίκτη του Αστέρα Τρίπολης τότε έκαναν λόγο για περίπου έναν μήνα απουσίας. Η περίπτωση αυτή ήταν σαφώς ηπιότερη από ένα σοβαρό κάταγμα κνήμης-περόνης.

Ματέους Μπρεσάν (ΟΦΗ

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός υπέστη επίσης κάταγμα περόνης το 2024 σε αναμέτρηση του ΟΦΗ απέναντι στην Κηφισιά. Η επιστροφή του στις προπονήσεις ήρθε περίπου τρεις μήνες αργότερα. Και εδώ, όμως, πρόκειται για κάταγμα περόνης και όχι για το ίδιο είδος τραυματισμού που αντιμετωπίζει ο Ελ Κααμπί.

Η ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είναι γεμάτη από κορυφαίους ποδοσφαιριστές που υπέστησαν κατάγματα κνήμης και περόνης και κατάφεραν να επιστρέψουν.

Χένρικ Λάρσον

Ο Χένρικ Λάρσον είναι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στις 21 Οκτωβρίου 1999, ο Σουηδός επιθετικός της Σέλτικ τραυματίστηκε σοβαρά σε αγώνα του Κυπέλλου UEFA απέναντι στη Λιόν, μετά από μαρκάρισμα του Σερζ Μπλαν. Ο Λάρσον υπέστη κάταγμα στο πόδι σε δύο σημεία και αρχικά υπήρξαν φόβοι ακόμη και για τραυματισμό που θα μπορούσε να απειλήσει την καριέρα του. Η τελική εικόνα, ωστόσο, ήταν καλύτερη από ό,τι αρχικά φοβόντουσαν οι γιατροί.

Ο Σουηδός χρειάστηκε περίπου οκτώ μήνες για να επιστρέψει. Η επανεμφάνισή του έγινε την τελευταία αγωνιστική της σεζόν 1999/00, όταν μπήκε ως αλλαγή απέναντι στη Νταντί Γιουνάιτεντ.

Και η συνέχεια της καριέρας του απέδειξε ότι ένα τέτοιο κάταγμα δεν σημαίνει απαραίτητα το τέλος. Ο Λάρσον επέστρεψε σε κορυφαίο επίπεδο και συνέχισε να γράφει ιστορία με τη Σέλτικ, την Μπαρτσελόνα και την εθνική Σουηδίας.



Τζιμπρίλ Σισέ

Ο Γάλλος επιθετικός είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική περίπτωση, καθώς υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης δύο φορές. Το 2004, ως παίκτης της Λίβερπουλ, υπέστη διπλό κάταγμα στο αριστερό πόδι. Η κνήμη και η περόνη είχαν υποστεί κάταγμα και χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση με τοποθέτηση ήλου (μεταλλική ράβδος) στην κνήμη. Ο Σισέ επέστρεψε περίπου 5,5 μήνες αργότερα.

Το 2006, με τη γαλλική εθνική ομάδα, υπέστη νέο σοβαρό κάταγμα, αυτή τη φορά στο δεξί πόδι. Παρά το γεγονός ότι είχε ήδη περάσει μία αντίστοιχη δοκιμασία, κατάφερε και πάλι να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο.

Άαρον Ράμσεϊ

Ο Ουαλός μέσος υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης το 2010, όταν αγωνιζόταν στην Άρσεναλ. Ο τραυματισμός ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση. Ο Ράμσεϊ επέστρεψε σε αγωνιστικό παιχνίδι περίπου εννέα μήνες αργότερα.

Εντουάρντο ντα Σίλβα

Ο Εντουάρντο ντα Σίλβα υπέστη ένα από τα πιο σοβαρά κατάγματα που έχουν καταγραφεί στην Premier League. Ο παλαίμαχος επιθετικός της Άρσεναλ και της εθνικής Κροατίας τραυματίστηκε το 2008 σε αγώνα απέναντι στην Μπέρμιγχαμ, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό κάταγμα κνήμης και περόνης. Η αποκατάστασή του διήρκεσε περίπου έναν χρόνο, πριν επιστρέψει σε επίσημο παιχνίδι.

Τι δείχνουν όλες οι περιπτώσεις

Οι παραπάνω περιπτώσεις αυτές δείχνουν ότι δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος χρόνος αποκατάστασής για το κάταγμα κνήμης-περόνης.Οι 6-7 μήνες που έχουν αναφερθεί για τον Ελ Κααμπί αποτελούν μια πρώτη εκτίμηση. Το σημαντικότερο είναι η αποκατάσταση του κατάγματος, της μυϊκής δύναμης και, κυρίως, η σταδιακή επανένταξη. Εφόσον η αποθεραπεία εξελιχθεί ομαλά, ο Ελ Κααμπί μπορεί να στοχεύει σε επιστροφή προς την άνοιξη του 2027.