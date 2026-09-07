ΑΕΚ: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας της Ερασιτεχνικής - Στα 100 ευρώ το ΑΕΚ PASSPORT 2026-27

Η Ερασιτεχνική ΑΕΚ ανακοίνωσε την κυκλοφορία του εισιτηρίου διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 που ισχύει γθα όλα τα τμήματά της.

Αναλυτικά:

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι ξεκίνησε η διάθεση του Εισιτηρίου Διαρκείας

AEK PASSPORT 2026-27!

Η ΑΕΚ είναι όλα τα τμήματά της. Είναι κάθε αθλητής και αθλήτρια που αγωνίζεται με τον Δικέφαλο στο στήθος, κάθε προσπάθεια και κάθε στιγμή που μας ενώνει κάτω από τα ίδια χρώματα.

Με την απόκτηση του AEK PASSPORT 2026-27, κάθε φίλος της ΑΕΚ μετατρέπει την αγάπη του για τον Σύλλογο σε έμπρακτη παρουσία και στήριξη προς ΟΛΑ τα τμήματά μας.

Το Εισιτήριο Διαρκείας AEK PASSPORT 2026-27 κοστίζει 100€ και εξασφαλίζει την παρουσία σου σε κάθε εντός έδρας αγώνα ΟΛΩΝ των τμημάτων της ΑΕΚ, στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

* Οι κάτοχοι Κάρτας Φίλου ΑΕΚ 2026-27 λαμβάνουν έκπτωση 50%.

* Όλοι οι κάτοχοι του Εισιτηρίου Διαρκείας ΑΕΚ Passport έχουν το δικαίωμα προνομίων και εκπτώσεων στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Δίκτυο Προνομίων SUPPORT AEK (πληροφορίες ΕΔΩ).

* Φοιτητές, άνεργοι και στρατεύσιμοι λαμβάνουν έκπτωση 35%.

* Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν το Εισιτήριο Διαρκείας AEK PASSPORT 2026-27 στη συμβολική τιμή των 21€.

Η απόκτηση του AEK PASSPORT 2026-27 πραγματοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της Ticketmaster (πατήστε ΕΔΩ).

Μέσα από την πλατφόρμα της Ticketmaster, κάθε φίλος της ΑΕΚ θα μπορεί να δηλώσει τη διεύθυνση στην οποία επιθυμεί να αποσταλεί η κάρτα του, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητές, άνεργοι, στρατεύσιμοι και ΑΜΕΑ, θα πρέπει πρώτα να αποστείλουν e-mail στη διεύθυνση [email protected] με το πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι ανήκουν σε αυτή την ειδική κατηγορία, προκειμένου να λαμβάνουν το link πληρωμής με την έκπτωση που δικαιούνται.

Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ,

Ο Δικέφαλος Αετός είναι έτοιμος να ανοίξει τα φτερά του και να ξεκινήσει τη νέα του πτήση για τη σεζόν 2026–2027.

Όλοι μαζί, με υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος!

AEK PASSPORT 2026-27

Μία ΑΕΚ. Όλα τα τμήματα. Μία θέση για εσένα!