«Ενισχυμένα» ημίχρονα στο Έλτσε – Σοσιεδάδ

Η Έλτσε υποδέχεται τη Ρεάλ Σοσιεδάδ σε ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο ομάδες αναζητούν βαθμούς και μεγαλύτερη σταθερότητα.

Οι νεοφώτιστοι έχουν μόλις έναν βαθμό στις τρεις πρώτες αγωνιστικές και ήδη εννέα γκολ παθητικό, ενώ οι Βάσκοι έχουν συγκεντρώσει τέσσερις βαθμούς σε τέσσερα ματς, παρουσιάζοντας πάντως βελτίωση στα τελευταία παιχνίδια τους.

Η Έλτσε επέστρεψε στην Primera με αρκετές δυσκολίες. Μετά το 1-1 στην έδρα της Λα Κορούνια ακολούθησαν το βαρύ 5-0 από την Μπαρτσελόνα και η ήττα με 3-2 από τη Σανταντέρ. Το μεγαλύτερο ζήτημα βρίσκεται στην ανασταλτική λειτουργία, με την ομάδα του Μαρτίν Ανσέλμι να καλείται να παρουσιαστεί πολύ πιο συμπαγής απέναντι στη Σοσιεδάδ.



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Η Σοσιεδάδ, από την πλευρά της, δείχνει να βρίσκει σταδιακά καλύτερη ισορροπία. Μετά τις ήττες από Μπέτις και Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-1 της Εσπανιόλ, ενώ ακολούθησε το 0-0 απέναντι στη Θέλτα. Ήταν μάλιστα το πρώτο παιχνίδι της φέτος στο οποίο κράτησε ανέπαφη την εστία της, στοιχείο που δείχνει την πρόοδο που επιδιώκει ο Πελεγκρίνο Ματαράτσο στην αμυντική λειτουργία.

Η παράδοση γέρνει ξεκάθαρα προς τη Σοσιεδάδ. Οι Βάσκοι παραμένουν αήττητοι στα οκτώ τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι στην Έλτσε, έχοντας επτά νίκες, ενώ έχουν φύγει με το τρίποντο από τις τρεις στις τέσσερις τελευταίες επισκέψεις τους στο «Μαρτίνεθ Βαλέρο».

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