Στο βάθρο του DIBF 3×3 WORLD CUP 2026 η Ελλάδα!

Μια σπουδαία διεθνή διάκριση, που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο τη δυναμική και την αγωνιστική ποιότητα του ελληνικού μπάσκετ Κωφών, πανηγυρίζει η Ελλάδα στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας!

Η Εθνική Ομάδα Γυναικών 3×3 Μπάσκετ Κωφών κατέκτησε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο DIBF 3×3 WORLD CUP 2026, ανεβαίνοντας στο βάθρο της κορυφαίας παγκόσμιας διοργάνωσης, την οποία διοργάνωσε η Deaf International Basketball Federation (DIBF).

Και η ελληνική επιτυχία δεν περιορίστηκε μόνο στο ομαδικό επίπεδο. Η Στεφανία Πατέρα συμπεριλήφθηκε στην WOMEN’S THE BEST 3, την κορυφαία τριάδα αθλητριών της διοργάνωσης, κατακτώντας ένα σημαντικό ατομικό διεθνές βραβείο και επιβεβαιώνοντας σε προσωπικό επίπεδο την εξαιρετική παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Επτά αγώνες, τέσσερις νίκες και χάλκινο μετάλλιο

Η ελληνική παρουσία στο Ζλάτιμπορ ήταν διπλή, καθώς στη μεγάλη διοργάνωση συμμετείχαν οι Εθνικές Ομάδες 3×3 Μπάσκετ Κωφών Ανδρών και Γυναικών, εκπροσωπώντας την Ελλάδα απέναντι στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου.

Η Εθνική Γυναικών ξεκίνησε τη διοργάνωση απέναντι στη Λιθουανία, γνωρίζοντας την ήττα με 21-11, ενώ στη συνέχεια ηττήθηκε οριακά από την Πολωνία με 14-12. Ακολούθησε όμως η ελληνική αντεπίθεση. Η Ελλάδα επικράτησε της Chinese Taipei με 10-4, συνέτριψε τη διοργανώτρια Σερβία με 16-4, ενώ πέτυχε μία από τις σημαντικότερες νίκες της διοργάνωσης απέναντι στο μεγάλο όνομα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επικρατώντας με 18-17! Στη συνέχεια, η Εθνική μας ηττήθηκε από την Πολωνία με 9-7, πριν ολοκληρώσει θριαμβευτικά την προσπάθειά της με τη μεγάλη νίκη επί της Λιθουανίας με 12-8 στον μικρό τελικό του τουρνουά, αποτέλεσμα που της χάρισε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Η πορεία της Εθνικής Γυναικών

Λιθουανία – Ελλάδα 21-11

Πολωνία – Ελλάδα 14-12

Chinese Taipei – Ελλάδα 4-10

Ελλάδα – Σερβία 16-4

ΗΠΑ – Ελλάδα 17-18

Ελλάδα – Πολωνία 7-9

Ελλάδα – Λιθουανία 12-8

Η τελική κατάταξη των Γυναικών

1. Ουκρανία – Χρυσό μετάλλιο

2. Πολωνία 1– Ασημένιο μετάλλιο

3. Ελλάδα – Χάλκινο μετάλλιο

Σημαντική παρουσία και για την Εθνική Ανδρών

Η Ελλάδα είχε διπλή εκπροσώπηση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 3×3, καθώς στο Ζλάτιμπορ αγωνίστηκε και η Εθνική Ομάδα Ανδρών 3×3 Μπάσκετ Κωφών. Η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην 8η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, έχοντας απέναντί της ιδιαίτερα ισχυρές ομάδες.

Η Εθνική Ανδρών σημείωσε νίκες απέναντι στη Σερβία 2 με 21-15 και την Πολωνία 2 με 16-14, ενώ στους αγώνες κατάταξης γνώρισε την ήττα από την Ουκρανία 2 με 21-9 και, στη συνέχεια, από την Πολωνία 2 με 21-8.

Η τελική κατάταξη των Ανδρών

1. Ουκρανία 1 – Χρυσό μετάλλιο

2. Σερβία 1 – Ασημένιο μετάλλιο

3. Βενεζουέλα – Χάλκινο μετάλλιο

4. Πολωνία 1

5. Ουκρανία 2

6. Σλοβενία

7, Πολωνία 2

8. Ελλάδα

9. Λιθουανία 1

10, Λιθουανία 2

11. Μεγάλη Βρετανία

12. Chinese Taipei

13. Σερβία 2

14. Ινδονησία17.

15. Μογγολία

16. Μάλι

17. Φιλιππίνες

Β. Κόσκορης: «Υπερήφανος για όλα τα παιδιά του μπάσκετ 3×3»

Ο Πρόεδρος της ΕΟΑΚ, Βασίλειος Κόσκορης, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την παρουσία των δύο ελληνικών Εθνικών Ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο: «Είμαι πραγματικά υπερήφανος για όλα τα παιδιά του μπάσκετ 3×3 και την αγωνιστική παρουσία τους στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας! Μπράβο στα κορίτσια μας, που με πάθος, αγωνιστικότητα και πίστη κατάφεραν να κατακτήσουν την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο, και στα αγόρια μας για την 8η θέση, την προσπάθεια, την επιμονή και το αγωνιστικό τους πνεύμα. Η θέση δεν μετράει περισσότερο από την προσπάθεια και την εμπειρία που κερδίσατε. Συνεχίστε να δουλεύετε, να πιστεύετε στον εαυτό σας και να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Το μέλλον είναι δικό σας!»

Σ. Κοτσιρέα – Χ. Γιαννόπουλος – Κ. Γκανάτσας: «Οι μεγάλες επιτυχίες χτίζονται με ομαδικότητα»

Οι Σταυρούλα Κοτσιρέα, Χαράλαμπος Γιαννόπουλος και Κωνσταντίνος Γκανάτσας, με κοινό μήνυμα μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, στάθηκαν τόσο στη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Γυναικών όσο και στην προσπάθεια της Εθνικής Ανδρών:

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο 3×3 στο Ζλάτιμπορ ήταν μια ανεπανάληπτη αθλητική εμπειρία, μια πραγματική γιορτή του αθλητισμού, που θα μας μείνει αξέχαστη χάρη στην εξαιρετική διοργάνωση και στη μοναδική ενέργεια που χαρακτηρίζει το 3×3. Νιώθουμε τεράστια χαρά και υπερηφάνεια για τα κορίτσια μας, που με ψυχή, σθένος, πάθος και αφοσίωση κατάφεραν να ανέβουν στο παγκόσμιο βάθρο και να κατακτήσουν το χάλκινο μετάλλιο. Η επιτυχία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της ομαδικότητας, της πίστης και της σκληρής δουλειάς.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στα αγόρια μας για τη μεγάλη προσπάθεια, την επιμονή και την αυταπάρνηση που κατέθεσαν στο γήπεδο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η 8η θέση σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη και πολύτιμη εμπειρία για τη συνέχεια. Επιστρέφουμε από το Ζλάτιμπορ με ένα μετάλλιο, αλλά κυρίως με την πεποίθηση ότι το ελληνικό μπάσκετ Κωφών έχει παρόν, δυναμική και ένα ακόμη πιο λαμπρό μέλλον μπροστά του…»

Η Ελλάδα καθιερώνεται στις κορυφαίες δυνάμεις του 3×3 Μπάσκετ Κωφών

Η παρουσία των δύο ελληνικών Εθνικών Ομάδων στο DIBF 3×3 WORLD CUP 2026 και, κυρίως, η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Γυναικών, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ισχυρό αγωνιστικό αποτύπωμα για την Ελλάδα.

Στις γυναίκες, η Ελλάδα επιβεβαιώνει ότι εξελίσσεται σε σταθερή και παραδοσιακή δύναμη του παγκόσμιου 3×3 Μπάσκετ Κωφών, έχοντας πλέον τη δυναμική να κοιτάζει στα μάτια τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου και να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αντίπαλα δέη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στους άνδρες, η 8η θέση σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με τη συμμετοχή 17 Εθνικών Ομάδων καταδεικνύει ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες του κόσμου, σε ένα αγωνιστικό περιβάλλον υψηλού επιπέδου και έντονου διεθνούς ανταγωνισμού.

Το Ζλάτιμπορ, επομένως, δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη σταθμό για το ελληνικό μπάσκετ Κωφών. Η Ελλάδα ανέβηκε στο παγκόσμιο βάθρο στις γυναίκες, κατέκτησε ένα ατομικό βραβείο στην κορυφαία τριάδα της διοργάνωσης και απέδειξε ότι διαθέτει δύο Εθνικές Ομάδες ικανές να πρωταγωνιστούν στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο. Το ελληνικό μπάσκετ Κωφών είναι εδώ. Και πλέον έχει κάθε λόγο να κοιτάζει ακόμη ψηλότερα.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ) συγχαίρει θερμά τις αθλήτριες, τους αθλητές, τους προπονητές και όλα τα μέλη των ελληνικών αποστολών για την εξαιρετική παρουσία τους στο DIBF 3×3 WORLD CUP 2026. Το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής Γυναικών, η παρουσία της Στεφανίας Πατέρα στην κορυφαία τριάδα της διοργάνωσης και η 8η θέση της Εθνικής Ανδρών αποτελούν μια σπουδαία παρακαταθήκη για το ελληνικό μπάσκετ Κωφών.

Η Ελλάδα είναι στο βάθρο του κόσμου. Η Ελλάδα ανήκει στις κορυφαίες δυνάμεις του 3×3 Μπάσκετ Κωφών. Και αυτό το χάλκινο μετάλλιο είναι μόνο η αρχή!

Η ελληνική αποστολή στο Ζλάτιμπορ

Τις Εθνικές Ομάδες 3×3 Μπάσκετ Κωφών Ανδρών και Γυναικών αποτέλεσαν οι: Παναγιώτης Βαϊόπουλος, Χρήστος Γκανάτσας, Κωνσταντίνος Μπέλλος, Έκτορας Μητσώνης, Χρυσάνθη Χαϊνά, Στεφανία Πατέρα, Γεωργία Τσαρουχά και Γεωργία Καμαριώτου.

Της ελληνικής αποστολής ηγήθηκε ο Πρόεδρος της ΕΟΑΚ, Βασίλειος Κόσκορης, αρχηγός ήταν ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΑΚ και συνοδοί οι Κωνσταντίνος Γκανάτσας, Σταυρούλα Κοτσιρέα και ο Ταμίας της ΕΟΑΚ, Βασίλειος Χαγιάς.

Στο πλευρό της ελληνικής αποστολής στη Σερβία βρέθηκε και ο Ιωάννης Στουφής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΑΚ και Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Κωφών (DIBF).