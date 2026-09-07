Τζουντόκα μετατράπηκε σε μποξέρ - Ηττήθηκε και «ξάπλωσε» τον αντίπαλο του με κροσέ

Ο 24χρονος Ακάκι Τζαπαρίτζε, που αγωνίζεται για την JC Leipzig, ηττήθηκε από τον Γερμανό τζούντοκα Τίμο Κάβελιους σε αγώνα της Μπουντεσλίγκα στις 5 Σεπτεμβρίου.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τζαπαρίτζε φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να επιτέθηκε στον αντίπαλό του με γροθιές. Ο Κάβελιους υπέστη κάταγμα στη γνάθο και έχασε δύο δόντια. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αργότερα το ίδιο βράδυ.
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Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό, ενώ ο Γεωργιανός τζούντοκα ενδέχεται να αντιμετωπίσει μακροχρόνια — ενδεχομένως ακόμη και ισόβια — αποβολή.
Πηγή: newsbomb.gr