Τζουντόκα μετατράπηκε σε μποξέρ - Ηττήθηκε και «ξάπλωσε» τον αντίπαλο του με κροσέ

Παράδειγμα για το τι δεν είναι fair play αποτέλεσε το Σαββατοκύριακο ο Γεωργιανός αθλητής του τζούντο, Ακάκι Τζαπαρίτζε, ο οποίος αφού πρώτα ηττήθηκε καθαρά από τον αντίπαλό του, έχασε τελείως την ψυχραιμία του και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο του όρμησε, σπάζοντάς του τη γνάθο αλλά και δυο δόντια.

Ο 24χρονος Ακάκι Τζαπαρίτζε, που αγωνίζεται για την JC Leipzig, ηττήθηκε από τον Γερμανό τζούντοκα Τίμο Κάβελιους σε αγώνα της Μπουντεσλίγκα στις 5 Σεπτεμβρίου.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τζαπαρίτζε φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να επιτέθηκε στον αντίπαλό του με γροθιές. Ο Κάβελιους υπέστη κάταγμα στη γνάθο και έχασε δύο δόντια. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αργότερα το ίδιο βράδυ.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

🥋 Lost the judo match — switched to boxing: Georgian fighter broke his opponent’s jaw after the bout



24-year-old Akaki Japaridze, competing for JC Leipzig, lost to German judoka Timo Cavelius in a Bundesliga match on September 5.



After the contest was over, Japaridze allegedly… pic.twitter.com/0U1DYprNZ2 — NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2026

Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό, ενώ ο Γεωργιανός τζούντοκα ενδέχεται να αντιμετωπίσει μακροχρόνια — ενδεχομένως ακόμη και ισόβια — αποβολή.

Πηγή: newsbomb.gr