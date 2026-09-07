12 γκολ παθητικό ο ΠΑΟΚ μακριά από την Τούμπα και πάντα πίσω στο σκορ!

Ίδιο «μοτίβο» στα φετινά εκτός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη: 12 γκολ παθητικό σε πέντε αγώνες, ήττες σε ΟΑΚΑ, Νορβηγία και Βρυξέλλες με τον Δικέφαλο να βρίσκεται κάθε φορά πίσω στο σκορ.

Εικόνα Μπέργκεν και Βρυξελλών εμφάνισε ο ΠΑΟΚ και στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, με τους ασπρόμαυρους να μοιάζουν σταθερά εγκλωβισμένοι στις αμυντικές ανορθογραφίες τους και να γνωρίζουν τελικά την ήττα με 3-1.

Προσωπικά και ομαδικά λάθη κόστισαν ξανά στον ΠΑΟΚ, με την εικόνα του να παραμένει προβληματική. Ακόμη και το αριθμητικό μειονέκτημα, από το 15ο λεπτό, δεν μπορεί να «σκεπάσει» τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα που εμφανίζονται ιδίως μακριά από την Τούμπα.

Το πλέον ανησυχητικό για τον ΠΑΟΚ είναι πως δεν πρόκειται απλώς για ένα μεμονωμένο άσχημο διάστημα που του στοιχίζει. Οι Θεσσαλονικείς βγάζουν μια εικόνα ανασφάλειας τόσο όταν η μπάλα σηκώνεται ψηλά όσο και όταν το παιχνίδι παίζεται χαμηλά, με τα ατομικά και ομαδικά λάθη να διαδέχονται το ένα το άλλο. Επιπολαιότητα στις αποφάσεις, κακές τοποθετήσεις και μια συνολική αμυντική αστάθεια δίνουν διαρκώς δικαιώματα στους αντιπάλους και φέρνουν τον ΠΑΟΚ στη θέση να κυνηγά το σκορ από μειονεκτική θέση.

Σε όλα τα εκτός πίσω στο σκορ, να «κυνηγάει»

Ο Αλέσιο Λίσι έχει επισημάνει σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου το πρόβλημα του Δικεφάλου. Κακές εκκινήσεις, σαν ο ΠΑΟΚ να χρειάζεται τον... χρόνο του για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των αγώνων μακριά από την Τούμπα. Η σύγκριση με τα εντός έδρας παιχνίδια είναι πραγματικά «χαοτική».

Τρία clean sheet στα πέντε ματς της Τούμπας, μόλις δύο γκολ παθητικό και ελάχιστες ευκαιρίες στα «καρέ» του. Το τοπίο αλλάζει δραματικά όταν ο Δικέφαλος ταξιδεύει και αγωνίζεται εκτός έδρας. Πίσω στο σκορ μόλις στο 4' απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, 1-0 η Άντερλεχτ και ο Ατρόμητος στο 19', ενώ Παναθηναϊκός και Μπραν βρήκαν επίσης γκολ πριν το ημίχρονο, στο 29' και το 45+3' αντίστοιχα.

Και στα πέντε εκτός έδρας παιχνίδια του, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ, αναγκασμένος κάθε φορά να «κυνηγήσει» το παιχνίδι και να αντιδράσει από θέση μειονεκτήματος.

Ο απολογισμός είναι δύο νίκες και τρεις ήττες, με τις τελευταίες να συνοδεύονται μάλιστα από «βαριά» σκορ. Ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που δεν αφορά πλέον ένα κακό βράδυ ή μια κακή παρένθεση, αλλά αποτελεί χαρακτηριστικό της φετινής παρουσίας του ΠΑΟΚ μακριά από την Τούμπα.

Κανένα clean sheet, από το πρώτο ημίχρονο τα γκολ

Σε αντίθεση με τα τρία clean sheet στο γήπεδο της Τούμπας, οι ασπρόμαυροι αδυνατούν να κρατήσουν το «μηδέν» στα εκτός έδρας παιχνίδια, με την εστία τους να παραβιάζεται και στα πέντε ματς από το πρώτο ημίχρονο.

Πάντα για μία ομάδα είναι δύσκολο να «κυνηγάει» από νωρίς το σκορ μακριά από το... σπίτι της, πόσω μάλλον όταν πρόκειται για έναν ΠΑΟΚ που ψάχνει την... ταυτότητα του και κυρίως τα πατήματά του.

Ακολουθούν τρία ακόμη παιχνίδια μέχρι τη διακοπή, το κλάσικο Θεσσαλονίκης στην Τούμπα και τα εκτός έδρας με Ατρόμητο και Παναιτωλικό, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συνθήκη για τον Δικέφαλο...

