Απίστευτο: Ο επί 10 χρόνια γιατρός της Σενεγάλης ήταν… γυναικολόγος!

Μια απίστευτη αποκάλυψη για την εθνική Σενεγάλης έκανε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας για τον επί δεκαετία επικεφαλής του ιατρικού τιμ της ομάδας.

Μετά τον άδοξο αποκλεισμό της αφρικανικής χώρας από τους «32» του Μουντιάλ, μια σειρά από αποκαλύψεις έρχονται να ταράξουν περαιτέρω το κλίμα. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Αμπντουλαγέ Φαλ σε δηλώσεις του επισήμανε πως ο επί δέκα χρόνια επικεφαλής του ιατρικού τιμ της εθνικής ομάδας έχει ειδικότητα… γυναικολόγου!

«Ο επικεφαλής γιατρός μας δεν έχει το απαιτούμενο ακαδημαϊκό προφίλ. Ο δόκτωρ Φέντιορ είναι γυναικολόγος και δυστυχώς αυτό είναι κάτι που ανακάλυψα αργά. Αρκετοί παίκτες στην εθνική ομάδα της Σενεγάλης δεν ένιωθαν ικανοποιημένοι ή σίγουροι για τη λήψη θεραπείας και ιατρικής παρακολούθησης υπό την επίβλεψη του γιατρού», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ομοσπονδίας.

Τα ρεπορτάζ στη χώρα αναφέρουν πως αρκετοί παίκτες είχαν παράπονα και αρνούνταν να συνεργαστούν με τον συγκεκριμένο γιατρό και να δεχτούν τη φροντίδα του θεωρώντας πως ήταν ανεπαρκής για τα καθήκοντά του. Παρόλα αυτά, παρέμεινε σε μια τόσο υπεύθυνη θέση, έχοντας να διαχειριστεί τραυματισμούς σπουδαίων παικτών όπως ο Σαντιό Μανέ, για δέκα χρόνια...

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