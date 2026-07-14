Αγγλία–Αργεντινή: Ο Έλφατ σφυρίζει τον ιστορικό ημιτελικό του Μουντιάλ

Ο Αμερικανός Ίσμαελ Έλφατ ορίστηκε από τη FIFA να διευθύνει τον μεγάλο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στο Mercedes-Benz Stadium.

Ο 44χρονος ρέφερι διηύθυνε τις αναμετρήσεις Ιαπωνία–Ολλανδία, Ουρουγουάη–Ισπανία και Βραζιλία–Νορβηγία. Σε αυτά τα παιχνίδια έδειξε έξι κίτρινες και μία κόκκινη κάρτα, με τον Αγουστίν Κανόμπιο της Ουρουγουάης να είναι ο μοναδικός παίκτης που αποβλήθηκε. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Κόρεϊ Πάρκερ και Κάιλ Άτκινς.

Η αναμέτρηση Αγγλίας–Αργεντινής αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές ποδοσφαιρικές μονομαχίες. Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες για πρώτη φορά μετά το 2005, ενώ η τελευταία τους συνάντηση σε τελική φάση Μουντιάλ ήταν το 2002.

Η μεταξύ τους προϊστορία περιλαμβάνει μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού, όπως το περίφημο «Χέρι του Θεού» του Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986, αλλά και την αποβολή του Ντέιβιντ Μπέκαμ απέναντι στον Ντιέγκο Σιμεόνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998.

Παράλληλα, η πορεία της Αργεντινής στη φετινή διοργάνωση έχει συνοδευτεί από αρκετές συζητήσεις για διαιτητικές αποφάσεις και παρεμβάσεις του VAR, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από τη διαιτησία του ημιτελικού.



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