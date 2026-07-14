Βίντεο έπος: 74χρονη μπερδεύτηκε και αντί για κυλιόμενες, ανέβηκε στον ιμάντα αποσκευών - Βγήκε στον χώρο διαλογής

Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε σε αεροδρόμιο της Ρωσίας, όταν μια 74χρονη επιβάτιδα μπέρδεψε τον μεταφορικό ιμάντα των αποσκευών στο γκισέ του check-in, με κυλιόμενο διάδρομο.

To αποτέλεσμα ήταν να παρασυρθεί στον χώρο διαχείρισης των αποσκευών.

Το περιστατικό συνέβη στις 5 Ιανουαρίου στο κρατικό αεροδρόμιο του Βλαντικαφκάζ, στη Βόρεια Οσετία-Αλανία στη Ρωσία και το συμβάν καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας Την ώρα εκείνη, οι υπάλληλοι του γκισέ εξυπηρετούσαν άλλον επιβάτη και δεν αντιλήφθηκαν ότι η ηλικιωμένη πλησίασε τον ιμάντα αποσκευών και ανέβηκε πάνω του, θεωρώντας λανθασμένα ότι οδηγούσε προς την πύλη αναχώρησης.

Passenger mistakes airport check-in desk for an escalator pic.twitter.com/TrPzb4suiZ — The Sun (@TheSun) July 13, 2026

Το βίντεο δείχνει τη γυναίκα να μεταφέρεται από τον ιμάντα, να χάνει την ισορροπία της μπροστά από τη λαστιχένια κουρτίνα που χωρίζει τον χώρο των επιβατών από το σύστημα διακίνησης αποσκευών και στη συνέχεια να εξαφανίζεται από το οπτικό πεδίο. Λίγο αργότερα, άλλος επιβάτης ενημερώνει έντρομος το προσωπικό για όσα είχαν συμβεί.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η 74χρονη εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε με ασφάλεια στον χώρο αναμονής για την επιβίβασή της.

Πηγή: iefimerida.gr