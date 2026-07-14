«Κοντά στην απόκτηση του Ταϊρίς Μάρτιν η Μπαρτσελόνα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Encestando η Μπαρτσελόνα βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ταϊρίς Μάρτιν, προκειμένου να ενισχύσουν την περιφερειακή τους γραμμή.

Σε πρώιμο στάδιο βρίσκεται η Μπαρτσελόνα ενόψει της νέας χρονιάς, με τους «Μπλαουγκράνα» να μην έχουν συμφωνήσει μέχρι στιγμής με τον προπονητή που θα τους οδηγήσει την καινούργια σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Encestando οι Καταλανοί βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ταϊρίς Μάρτιν προκειμένου να ενισχύσουν την περιφερειακή τους γραμμή.

Ο Μάρτιν συνολικά έχει παίξει περίπου 120 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, με τους Σίξερς, τους Χοκς και τους Νετς, ενώ την σεζόν που ολοκληρώθηκε την μοίρασε ανάμεσα σε Μπρούκλιν και Φιλαδέλφεια έχοντας κατά μέσο όρο 6.3 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 2.5 ριμπάουντ ανά αγώνα.