«Κοντά στην απόκτηση του Ταϊρίς Μάρτιν η Μπαρτσελόνα»

Σε πρώιμο στάδιο βρίσκεται η Μπαρτσελόνα ενόψει της νέας χρονιάς, με τους «Μπλαουγκράνα» να μην έχουν συμφωνήσει μέχρι στιγμής με τον προπονητή που θα τους οδηγήσει την καινούργια σεζόν.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Encestando οι Καταλανοί βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ταϊρίς Μάρτιν προκειμένου να ενισχύσουν την περιφερειακή τους γραμμή.
Ο Μάρτιν συνολικά έχει παίξει περίπου 120 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, με τους Σίξερς, τους Χοκς και τους Νετς, ενώ την σεζόν που ολοκληρώθηκε την μοίρασε ανάμεσα σε Μπρούκλιν και Φιλαδέλφεια έχοντας κατά μέσο όρο 6.3 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 2.5 ριμπάουντ ανά αγώνα.
Tyrese Martin set to sign with Barcelona !!— www.encestando.es (@webEncestando) July 13, 2026
Sources attending NBA League in Las Vegas confirmed to our website a new signing for Spanish team
🏀El Barça tiene a punto un nuevo fichaje, Tyrese Martin, según hemos sabido https://t.co/KrgEQnkz3r