Φρικτό βίντεο: Η στιγμή που 38χρονος στην Οκλαχόμα πετά μολότοφ σε άγνωστο άτομο καθηλωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο

Η επίθεση σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου στα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας της πόλης, ενώ το υλικό από κάμερες ασφαλείας δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες ημέρες αργότερα.
Στα πλάνα φαίνεται ένας άνδρας -ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο 38χρονος Αλεξάντερ Έμερι και συνελήφθη- να εντοπίζει τον άνδρα στο αμαξίδιο, ενώ διασχίζει το δρόμο. Ανάβει μία μολότοφ και του την πετά ενώ αμέσως ξεσπούν φλόγες.
Το θύμα προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά ο Έμερι τον σπρώχνει πίσω και ο ανάπηρος άνδρας πέφτει από το αμαξίδιο μέσα στη φωτιά.
Σχεδόν αμέσως, ένας περαστικός και δύο αστυνομικοί έσπευσαν να βοηθήσουν το θύμα, τραβώντας τον άνδρα έξω από τις φλόγες.
Ο άνδρας υπέστη εγκαύματα, δέχθηκε αμέσως ιατρική φροντίδα και -σύμφωνα με τις Αρχές- αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.
Επέλεξε το θύμα τυχαία
Η αστυνομία αναγνώρισε τον ύποπτο ως τον Αλεξάντερ Έμερι, 38 ετών, ο οποίος συνελήφθη επί τόπου.
Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, ο Έμερι φέρεται να είπε στους ερευνητές ότι δεν γνώριζε το θύμα και το είχε επιλέξει τυχαία, ενώ προηγουμένως δεν είχε εμπλακεί σε άλλα περιστατικά.
Ο δράστης παραμένει κρατούμενος με κατηγορίες για επίθεση με πρόθεση φόνου, επίθεση και ξυλοδαρμό με θανατηφόρο όπλο και εμπρησμό πρώτου βαθμού.
Πηγή: iefimerida.gr