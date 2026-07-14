Φρικτό βίντεο: Η στιγμή που 38χρονος στην Οκλαχόμα πετά μολότοφ σε άγνωστο άτομο καθηλωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο σοκαριστικής επίθεσης εναντίον ανθρώπου σε αναπηρικό αμαξίδιο στην Οκλαχόμα, με το περιστατικό να προκαλεί οργή.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου στα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας της πόλης, ενώ το υλικό από κάμερες ασφαλείας δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες ημέρες αργότερα.

Στα πλάνα φαίνεται ένας άνδρας -ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο 38χρονος Αλεξάντερ Έμερι και συνελήφθη- να εντοπίζει τον άνδρα στο αμαξίδιο, ενώ διασχίζει το δρόμο. Ανάβει μία μολότοφ και του την πετά ενώ αμέσως ξεσπούν φλόγες.

Το θύμα προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά ο Έμερι τον σπρώχνει πίσω και ο ανάπηρος άνδρας πέφτει από το αμαξίδιο μέσα στη φωτιά.

Σχεδόν αμέσως, ένας περαστικός και δύο αστυνομικοί έσπευσαν να βοηθήσουν το θύμα, τραβώντας τον άνδρα έξω από τις φλόγες.

Ο άνδρας υπέστη εγκαύματα, δέχθηκε αμέσως ιατρική φροντίδα και -σύμφωνα με τις Αρχές- αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

OKC suspect arrested after throwing Molotov cocktail at man in wheelchair

Oklahoma City man faces multiple felony charges after shocking surveillance video captured him allegedly throwing a Molotov cocktail at a person in a wheelchair July 2. (Oklahoma City Police Department) pic.twitter.com/xVtyfVWwsL — NYC News 24 🗞️ (@NYCNews24) July 9, 2026

Επέλεξε το θύμα τυχαία

Η αστυνομία αναγνώρισε τον ύποπτο ως τον Αλεξάντερ Έμερι, 38 ετών, ο οποίος συνελήφθη επί τόπου.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, ο Έμερι φέρεται να είπε στους ερευνητές ότι δεν γνώριζε το θύμα και το είχε επιλέξει τυχαία, ενώ προηγουμένως δεν είχε εμπλακεί σε άλλα περιστατικά.

Ο δράστης παραμένει κρατούμενος με κατηγορίες για επίθεση με πρόθεση φόνου, επίθεση και ξυλοδαρμό με θανατηφόρο όπλο και εμπρησμό πρώτου βαθμού.

Πηγή: iefimerida.gr