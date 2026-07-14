Η Ρόμα απέρριψε πρόταση της Ατλέτικο για τον Μανού Κονέ

Οι «ροχιμπλάνκος» εισέπραξαν την αρνητική απάντηση των Ρωμαίων στην πρόταση που κατέθεσαν για τον 25χρονο Γάλλο διεθνή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Corriere dello Sport», η Ατλέτικο Μαδρίτης πρόσφερε στην Ρόμα το ποσό των 40 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον Μανού Κονέ, όμως οι Ιταλοί απέρριψαν την προσφορά.

Η Ρόμα ζητάει ένα ποσό κοντά στα 60 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Γάλλου χαφ, για τον οποίο υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από την Αγγλία, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Λίβερπουλ, να εξετάζουν την περίπτωσή του.

Ο Κονέ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 και οι ιθύνοντες της Ρόμα, θα πουν το «ναι» σε ενδεχόμενη πώληση του Κονέ, μόνο αν καλυφθούν οι οικονομικές απαιτήσεις που έχουν θέσει.