ΗΠΑ και Ιράν σε τεντωμένο σχοινί: Τα «αγκάθια», τα ανοιχτά μέτωπα και οι όροι που κρατούν μακριά τη συμφωνία

Ο διεθνολόγος και καθηγητής Ψηφιακών Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αθανάσιος Μποζίνης, παραθέτει τους λόγους που δυναμιτίζουν το κλίμα στον Περσικό Κόλπο.

Δε θα υπάρξει σε σύντομο χρονικό διάστημα στον Περσικό κόλπο κατάπαυση του πυρός αλλά και τα δεδομένα που θα οδηγήσουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, ώστε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, είναι η εκτίμηση του διεθνολόγου και καθηγητή Ψηφιακών Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), Αθανασίου Μποζίνη.

Όπως λέει χαρακτηριστικά στο ethnos.gr, ο δρόμος για την οποιαδήποτε επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας είναι… στρωμένος με αγκάθια και υπάρχουν σε αυτόν μία σειρά από σημαντικά εμπόδια. Το μεγαλύτερο από αυτά είναι ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θεωρεί τον εαυτό της χαμένο από αυτόν τον πόλεμο, γεγονός το οποίο μοιραία οδηγεί σε αδιέξοδα.

«Είναι ξεκάθαρο ότι πλέον υπάρχει πρόβλημα, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των διαπραγματεύσεων. Σε ένα εκρηκτικό περιβάλλον, όπως αυτό που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή, κάποιος σπινθήρας θα βρεθεί, ώστε να ανάβει η φωτιά. Οι ΗΠΑ θέλουν να θέσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το αποτύπωμα ότι είναι η ηγέτιδα δύναμη, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα το δεχτούν αυτό οι Ιρανοί. Δε βλέπω να υπάρχουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα δεδομένα, τα οποία θα οδηγήσουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Βλέπω έναν δρόμο στρωμένο με αγκάθια, για να μην πω με βόμβες και πολλά εμπόδια προς την οποιαδήποτε πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας. Από την πρώτη στιγμή είχα τονίσει ότι η κατάσταση στον Περσικό κόλπο αποτελεί ένα πολύ δύσκολο ζήτημα και δεν είναι δυνατόν μέσα σε δύο μήνες να λυθούν τα προβλήματα. Για τις εξελίξεις σε μακροπρόθεσμο διάστημα κανένας δεν μπορεί να κάνει αυτήν τη στιγμή ασφαλείς εκτιμήσεις», τονίζει στο ethnos.gr ο κ. Μποζίνης.

Ο ίδιος και σε ό,τι αφορά τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση, χαρακτηρίζει ως απαράδεκτη την παντελή απουσία της από την όποια προσπάθεια διαπραγμάτευσης, ακόμα και με το ρόλο της εγγυήτριας δύναμης για την επόμενη ημέρα.

Τα στενά του Ορμούζ και οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Κατά τον διεθνολόγο και καθηγητή του ΠΑΜΑΚ, αυτό που πρωτίστως απασχολεί τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, για πολιτικούς αλλά και οικονομικούς λόγους, είναι να παραμένουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ χρειάζεται ανοιχτά τα στενά και εν’ όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι οποίες θα γίνουν στο τέλος του χρόνου.

«Ο Τραμπ προσπαθεί να υπεραμυνθεί της ελεύθερης διέλευσης των στενών από επιθετικές ενέργειες για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους, εν’ όψει των δικών των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ αλλά και για να υπάρχει ασφάλεια των διερχομένων πλοίων, αμερικανικών και μη. Να μην ξεχνάμε ότι το 25% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, υγροποιημένου αερίου, λιπασμάτων αλλά και διαφόρων βαρέων μετάλλων διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ. Αυτός είναι ο πρώτος και κύριος στόχος του. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει και το ζήτημα του να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν. Όμως, οι δηλώσεις των ηγετών του Ιράν πάνω σε αυτό το ζήτημα είναι αμφιλεγόμενες και άρα κανένας δεν μπορεί να εκτιμήσει με βεβαιότητα, ποιο θα είναι το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της χώρας», λέει ο κ. Μποζίνης.

Ο ρόλος του Ισραήλ και η προϋπόθεση που θέτει το Ιράν

Ως ένα επίσης σημαντικό πρόβλημα, που οδηγεί σε αδιέξοδο την κατάσταση στον Περσικό κόλπο, κατά τον διεθνολόγο και καθηγητή του ΠΑΜΑΚ αποτελεί η προϋπόθεση που θέτει το Ιράν, να σταματήσει το Ισραήλ να δημιουργεί ζώνες ασφαλείας μέσα στο Λίβανο.

«Από τη στιγμή που η Χεζμπολάχ συνεχίζει να χτυπάει το Ισραήλ, ο Νετανιάχου δεν μπορεί να μένει απαθής σε αυτό. Να μην ξεχνάμε ότι και στο Ισραήλ θα διεξαχθούν εκλογές στο επόμενο διάστημα και ο Νετανιάχου θέλει να τις κερδίσει. Δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο το Ιράν να θέτει εσκεμμένα ως προϋπόθεση το ζήτημα του Λιβάνου. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και οι υπόλοιπες χώρες του Κόλπου, οι οποίες έχουν αφήσει την ξεκάθαρη στήριξη που είχαν μέχρι πρότινος προς τη μία ή την άλλη πλευρά και πλέον τηρούν περισσότερο στάση ουδετερότητας. Το τοπίο είναι πάρα πολύ θολό», αναφέρει ο κ. Μποζίνης.

Οι πληροφορίες για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Τέλος, ένας άλλος παράγοντας που δυναμιτίζει το ήδη πολύ οξυμένο κλίμα, κατά τον καθηγητή του ΠΑΜΑΚ, είναι οι πληροφορίες για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ.

«Υπάρχει δήλωση Χαμενεΐ ότι το Ιράν θα εκδικηθεί τους δολοφόνους του πατέρα του αλλά και τοποθέτηση Ντόναλντ Τραμπ μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στην ιρανική ηγεσία. Μέσα σε όλ’ αυτά προέκυψαν και οι πληροφορίες για απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Δεν ξέρουμε, βέβαια, αν αυτές οι πληροφορίες είναι αληθείς, αλλά από μόνες τους μπορεί να αποτελέσουν ένα casus belli για τις ΗΠΑ για έναν μακροχρόνιο πόλεμο, θέτοντας θέμα ασφάλειας του προέδρου τους. Αλλά και να μην υπάρχει σχέδιο για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν ακραία στοιχεία, τα οποία μπορεί να προσπαθήσουν κάτι τέτοιο. Και αν ακόμα δε γίνει απόπειρα σε βάρος του Τραμπ αλλά σε βάρος κάποιου υπουργού του, δε θα απαντήσουν οι ΗΠΑ; Εν ολίγοις υπάρχουν φόβοι η κατάσταση να ξεφύγει εντελώς και να οδηγηθούμε ακόμα και σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο», υπογραμμίζει ο κ. Μποζίνης.

Πηγή: ethnos.gr