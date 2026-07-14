«Ενδιαφέρον του ΟΦΗ για τον Ντόνκορ της Σάλκε»

Τον αριστερό μπακ της Σάλκε φέρνει στο στόχαστρο του ΟΦΗ η γερμανική εφημερίδα «Bild».

Για ενδιαφέρον του ΟΦΗ για την απόκτηση του Άντον Ντόνκορ της Σάλκε κάνει λόγο η γερμανική εφημερίδα «Bild», σημειώνοντας πως είναι προχωρημένες οι συζητήσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο σύλλογοι έχουν ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο της μεταγραφής του 28χρονου μπακ και πλέον απομένει η συγκατάθεση του ποδοσφαιριστή, ώστε να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στην Κρήτη.

Η «Bild» αναφέρει πως ο Ντόνκορ δεν υπολογίζεται ουσιαστικά από τη Σάλκε, καθώς την περσινή σεζόν αγωνίστηκε μόλις δύο φορές, συνολικά για έξι λεπτά, παρότι αμείβεται με ένα ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο. Όπως σημειώνεται, οι ετήσιες απολαβές του ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ στον ΟΦΗ φέρεται να έχει πρόταση που θα του αποφέρει περίπου 350.000 ευρώ καθαρά ετησίως, πάντα με βάση τους Γερμανούς.

Το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει πως η Σάλκε είναι θετική στην αποχώρησή του, καθώς θα εξοικονομήσει περισσότερα από 800.000 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται να του καταβάλει και ένα ποσό ως αποζημίωση για τη λύση της συνεργασίας τους.

Ο Ντόνκορ, που είναι γεννημένος στο Γκέτινγκεν και έχει υπάρξει διεθνής με την Κ20 της Γερμανίας, αποκτήθηκε από τη Σάλκε το 2024 ως ελεύθερος από την Μπράουνσβαϊγκ. Στα δύο χρόνια παρουσίας του πραγματοποίησε 31 συμμετοχές και μοίρασε δύο ασίστ, χωρίς όμως να καθιερωθεί ως βασικός.