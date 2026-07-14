Ολυμπιακός: Τα δεδομένα για δεξιό μπακ – Ο Λαραθάμπαλ, ο Βρουσάι και ο Σάλιακας

Έναν δεξιό μπακ ακόμα αναζητά ο Ολυμπιακός, για να μοιραστεί τη θέση με τον Μαφέο.

Έναν παίκτη που θα πλαισιώσει τον Πάμπλο Μαφέο στο δεξί άκρο της άμυνας αναζητά ο Ολυμπιακός, μιας και ο Ροντινέι λογίζεται πλέον ως εξτρέμ. Στα υπόψη βρίσκονται αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, όπως ο Γκάιθκα Λαραθάμπαλ, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Κάζα Πία.

Ο 28χρονος Βάσκος μπακ κατέγραψε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 37 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 8 γκολ και 4 ασίστ, ενώ από το 2023 μετρά συνολικά 109 παιχνίδια με την Κάζα Πία με 12 γκολ και 11 ασίστ στο ενεργητικό του. Έχει αγωνιστεί ακόμα στις Αθλέτικ Μπιλμπάο (κυρίως στη β’ ομάδα), Ρεάλ Σαραγόσα, Αμορεμπιέτα και Ζαμούντιο στην πατρίδα του.

Στις λύσεις που εξετάζονται βρίσκονται και δύο… γνώριμοι παίκτες, ο Μάριος Βρουσάι, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρίο Άβε και δεν χρειάζεται… συστάσεις, αλλά και ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Ζανκτ Πάουλι.