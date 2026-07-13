Παναθηναϊκός: Σε δύο γκρουπ η προπόνηση, μέρος του προγράμματος ο Πελίστρι

Μετά το ρεπό της Κυριακής, οι Πράσινοι επέστρεψαν στις προπονήσεις και συνέχισαν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν.

Όσοι αγωνίστηκαν για περισσότερο από ένα ημίχρονο στo φιλικό με τη Γκρασχόπερ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση και στη συνέχεια δούλεψαν σε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, με έμφαση στη γρήγορη μεταβίβαση, τη σωστή τοποθέτηση και τη διατήρηση της κατοχής υπό πίεση.

Ακολούθησαν παιχνίδια ένας εναντίον ενός, όπου το βάρος έπεσε στις προσωπικές μονομαχίες, στις αντιδράσεις και στα τελειώματα των φάσεων, ενώ στη συνέχεια το πρόγραμμα περιλάμβανε παιχνίδια τρεις εναντίον τριών με γρήγορο ρυθμό και συνεχείς εναλλαγές, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας, της λήψης αποφάσεων και της αποτελεσματικότητας στην τελική προσπάθεια.

Στο τελευταίο μέρος της προπόνησης, οι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της θέσης τους. Οι αμυντικοί, οι μέσοι και οι επιθετικοί δούλεψαν σε διαφορετικές ασκήσεις, με εξειδικευμένες οδηγίες από το τεχνικό επιτελείο.

Ο Φακούντο Πελίστρι ακολούθησε μέρος του προγράμματος.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (14/7) στις 16:30.