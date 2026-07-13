Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Γιακουμάκη: «Γιώργο ευχαριστούμε για το πάθος σου»

Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε και επίσημα τον Γιώργο Γιακουμάκη, με τον δανεισμό του Έλληνα φορ να ολοκληρώνεται.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, καθώς μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του, ο Έλληνας φορ πήρε μεταγραφή για τα ΗΑΕ και συγκεκριμένα την Αλ Αΐν του Ίβιτς.

Ο Δικέφαλος με μία ανακοίνωση τον ευχαρίστησε για την προσφορά του την περσινή σεζόν, στην οποία μέτρησε 15 γκολ σε 36 εμφανίσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο δανεισμός του Γιώργου Γιακουμάκη ολοκληρώθηκε.

Ευχαριστούμε τον Γιώργο για την προσφορά και το πάθος με το οποίο υπηρέτησε τα χρώματά μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».