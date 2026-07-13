Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Γιακουμάκη: «Γιώργο ευχαριστούμε για το πάθος σου»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, καθώς μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του, ο Έλληνας φορ πήρε μεταγραφή για τα ΗΑΕ και συγκεκριμένα την Αλ Αΐν του Ίβιτς.
Ο Δικέφαλος με μία ανακοίνωση τον ευχαρίστησε για την προσφορά του την περσινή σεζόν, στην οποία μέτρησε 15 γκολ σε 36 εμφανίσεις.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο δανεισμός του Γιώργου Γιακουμάκη ολοκληρώθηκε.
Ευχαριστούμε τον Γιώργο για την προσφορά και το πάθος με το οποίο υπηρέτησε τα χρώματά μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».
Ο δανεισμός του Γιώργου Γιακουμάκη ολοκληρώθηκε.— PAOK FC (@PAOK_FC) July 13, 2026
Ευχαριστούμε τον Γιώργο για την προσφορά και το πάθος με το οποίο υπηρέτησε τα χρώματά μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. #Giakoumakis #PAOK #NewEra pic.twitter.com/oP4IoiFFFk