Τέλος ο Σέστινα από την Αρμάνι Μιλάνο

Η Αρμάνι Μιλάνο με ανακοίνωση της γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας της με τον Νέιτ Σέστινα, ο οποίος - όπως όλα δείχνουν - θα συνεχίσει την καριέρα του στην Βιλερμπάν.

Παρελθόν αποτελεί ο Νέιτ Σέστινα από την Αρμάνι Μιλάνο. Η Ιταλική ομάδα με ανακοίνωση της γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας των δυο πλευρών, με τον Αμερικανό άσο να είναι ελεύθερος να συνεχίσει σε άλλον σύλλογο την καριέρα του.

Όπως όλα δείχνουν, ο Σέστινα θα μετακομίσει στην Γαλλία για λογαριασμό της Βιλερμπάν. Την τρέχουσα σεζόν ο 29χρονος φόργουορντ είχε περιορισμένο ρόλο με την ομάδα του Ποέτα, μετρώντας 2,8 πόντους και 1,2 ριμπάουντ σε 8,5 λεπτά κατά μέσο όρο συμμετοχής.