Ρεάλ Μαδρίτης: Ιστορικό ρεκόρ με 19 γκολ παικτών της σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο (pic)

Οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν και με τις εθνικές τους ομάδες, καθώς «έγραψαν» ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σημειώνοντας το υψηλότερο σύνολο τερμάτων (19) που έχουν καταγράψει παίκτες του ίδιου συλλόγου σε μία διοργάνωση.

Ένα ακόμη εντυπωσιακό στατιστικό επίτευγμα προστέθηκε στην πλούσια ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σύμφωνα με την Opta, οι παίκτες της «Βασίλισσας» έφτασαν τα 19 γκολ στο Μουντιάλ του 2026, επίδοση που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ για ποδοσφαιριστές ενός συλλόγου σε μία μόνο διοργάνωση.

Με αυτόν τον τρόπο, η ισπανική ομάδα ξεπέρασε τις προηγούμενες κορυφαίες επιδόσεις της Μπουνταπέστ Χόνβεντ (1954), της Μπάγερν Μονάχου (2014) και της Παρί Σεν Ζερμέν (2022), οι οποίες είχαν ολοκληρώσει τις αντίστοιχες διοργανώσεις με 18 τέρματα από τους διεθνείς τους. Στην πέμπτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται η Ρεμς το 1958 με 17 τέρματα.

19 – Los jugadores del @realmadrid han marcado 19 goles en @fifaworldcup_es, el registro más alto de un equipo en cualquier edición de un Mundial.



2026 – Real Madrid (19)🇪🇸

1954 - Budapest Honvéd (18)🇭🇺

2014 – Bayern Munich (18) 🇩🇪

2022 - Paris Saint-Germain (18) 🇫🇷

1958 –… pic.twitter.com/02KKjAlmd3 — OptaJose (@OptaJose) July 13, 2026

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