Φέρνει και ζωντανά κανάλια; Το Netflix ετοιμάζεται για μια μεγάλη αλλαγή

Το Netflix φαίνεται πως εξετάζει ακόμη έναν τρόπο για να κρατήσει τους συνδρομητές του περισσότερο χρόνο στην πλατφόρμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal βρίσκεται σε συζητήσεις για τη δημιουργία ζωντανών τηλεοπτικών καναλιών που θα μεταδίδουν περιεχόμενο όλο το 24ωρο.

Η ιδέα είναι οι χρήστες να μπορούν να ανοίγουν ένα κανάλι και να παρακολουθούν συνεχόμενη ροή ταινιών, σειρών ή άλλου προγράμματος χωρίς να χρειάζεται να επιλέγουν κάθε φορά τι θα δουν.

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, μια τέτοια κίνηση θα έφερνε το Netflix πιο κοντά στον ανταγωνισμό υπηρεσιών όπως τα Pluto TV και Tubi, ενώ θα ενίσχυε και το διαφημιστικό του μοντέλο, αφού οι ζωντανές μεταδόσεις προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες προβολής διαφημίσεων.

Την ίδια στιγμή η εταιρεία εξετάζει νέα πακέτα συνδρομών σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες streaming, ενώ συνεχίζει να δοκιμάζει βίντεο μικρής διάρκειας και video podcasts.

Μέχρι στιγμής, πάντως, το Netflix δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις πληροφορίες.

Πηγή: unboxholics.com