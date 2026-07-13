Ο Άμραμπατ στην πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ (pics)

Το πρωί της Δευτέρας (13/7), στο προπονητικό κέντρο που διεξάγεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ βρέθηκε ο Νορντίν Άμραμπατ.

Ένα πρόσωπο από τα παλιά βρέθηκε στη σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ. Ο λόγος για τον Νορντίν Άμραμπατ, τον οποίο υποδέχθηκαν οι κιτρινόμαυροι.

Ο Μαροκινός έσπευσε να μιλήσει και να αγκαλιάσει τους πρώην συμπαίκτες του, αλλά και τους φροντιστές της ΑΕΚ. Όλοι τους, υποδέχτηκαν θερμά ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, που τίμησε τη φανέλα της ΑΕΚ, αγωνιζόμενος στην Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 3.5 χρόνια, διάστημα στο οποίο κατέκτησε το νταμπλ της σεζόν 2022-2023 και είχε 22 γκολ σε 113 επίσημα ματς.

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες: