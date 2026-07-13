Κίνηση με το βλέμμα στο μέλλον: Ανακοίνωσε τον Μπάρλο ο Πανιώνιος

Ένα από τα κορυφαία ταλέντα στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Πανιώνιος, με τους κυανέρυθρους να κάνουν δικό τους τον Ανδρέα Μπάρλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ανδρέα Μπάρλο, ο οποίος αποτελεί πλέον το νέο μέλος της οικογένειας του Ιστορικού.

Ο Ανδρέας Μπάρλος γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2010, έχει ύψος 1,98 μ. αγωνίζεται στην θέση του point guard και είναι στέλεχος της Εθνικής Παίδων, έχοντας υπάρξει και μέλος της Εθνικής Παμπαίδων.

Θεωρείται ένα από τα κορυφαία ταλέντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη γενιά του στο σύνολο του μπάσκετ στην Ελλάδα.

Πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την ομάδα των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, ενώ αναδείχθηκε και στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης (είχε μέσο όρο 19,6 πόντους- 7,6 ριμπάουντ- 7,2 ασίστ και 2,4 κλεψίματα).

Είναι γιος του επί σειρά ετών μπασκετμπολίστα και νυν μέλους του προπονητικού επιτελείου του Πανιωνίου, Νίκου Μπάρλου. Θα συμμετέχει σε όλες τις υποχρεώσεις της πρώτης ομάδας, ενώ παράλληλα θα είναι μέλος της Μπασκετικής Σχολής και θα ενισχύει και την ομάδα Εφήβων του Πανιωνίου.

Η συμφωνία του Μπάρλου με τον Σύλλογο είναι πενταετούς διάρκειας.

Πρόκειται για μια κίνηση με ουσιαστικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα, που αναδεικνύει τη διαχρονική φιλοσοφία του Πανιωνίου- μέσα και από την Μπασκετική Σχολή- να επενδύει σε αθλητές με προοπτική, να τους παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για να εξελιχθούν και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να αποτελέσουν το μέλλον τόσο της πρώτης ομάδας όσο και των Εθνικών μας συγκροτημάτων.

Ανδρέα, καλώς ήρθες στον ΠΑΝΙΩΝΙΟ!