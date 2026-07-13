Αργεντινή: Το εντυπωσιακό ρεκόρ με τα οκτώ πέναλτι που... συζητείται (pic + vid)

Η Αργεντινή συνεχίζει να «γράφει» ιστορία στα Παγκόσμια Κύπελλα, καταφέρνοντας να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο για ένα εντυπωσιακό στατιστικό που αφορά τα οκτώ πέναλτι που έχει κερδίσει στα δύο τελευταία Μουντιάλ.

Έπειτα από την πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, «πετώντας» εκτός τους Ελβετούς με 3-1 στην παράταση (1-1), η Αργεντινή βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, όχι μόνο για την πορεία της αλλά και για ένα στατιστικό που σημείωσε και δεν πέρασε απαρατήρητο.

Συγκεκριμένα, η «Αλμπισελέστε» έχει κερδίσει οκτώ πέναλτι στα 12 τελευταία της παιχνίδια στα Παγκόσμια Κύπελλα, όντας η πρώτη ομάδα που συμπληρώνει αυτόν τον αριθμό σε ένα τέτοιο αγωνιστικό διάστημα, με τη συχνότητα να αντιστοιχεί σε ένα πέναλτι ανά 135 λεπτά παιχνιδιού, ενώ το πιο κοντινό που έχει καταγραφεί είναι από Ισπανία και Ολλανδία με επτά εκτελέσεις.

Όλα ξεκίνησαν στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, όταν η Αργεντινή κατάφερε να κερδίσει πέντε πέναλτι, που είναι και τα περισσότερα που έχουν δοθεί υπέρ μιας ομάδας σε ένα μόνο Παγκόσμιο Κύπελλο, με την «Αλμπισελέστε» να προσθέτει άλλες τρεις εκτελέσεις από την άσπρη βούλα στο φετινό Μουντιάλ 2026.

Παράλληλα, οι εκτελέσεις αυτές φαίνεται να μην πολύ «πάνε» στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έχει αστοχήσει σε δύο στη φετινή διοργάνωση απέναντι σε Αυστρία και Αίγυπτο, κάνοντας τον τον παίκτη με τις περισσότερες χαμένες εκτελέσεις πέναλτι σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο (εξαιρείται η διαδικασία μετά την παράταση).

Από την πρώτη του εμφάνιση στο Μουντιάλ του 2018, το VAR έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις μέσα στο γήπεδο, ιδίως σε φάσεις που εξετάζονται για παραβάσεις στις μεγάλες περιοχές, με την Αργεντινή να είναι η αφορμή για να ανοίξει κουβέντα για αυτή την τάση και για τις αποφάσεις των διαιτητών που ακόμα και στη μετά VAR εποχή συνεχίζουν να σηκώνουν αντιδράσεις.

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