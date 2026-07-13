Λαφόν: Προτάθηκε σε ομάδες της Super League – Η Ναντ τον βγάζει στο «σφυρί»

Ο μέχρι πρότινος γκολκίπερ του Παναθηναϊκού, Αλμπάν Λαφόν βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας, καθώς η Ναντ δεν μπορεί να καλύψει τις αποδοχές του Ιβοριανού γκολκίπερ.

Ο Αλμπάν Λαφόν επέστρεψε στη Ναντ μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στον Παναθηναϊκό, καθώς οι «πράσινοι» δεν ενεργοποίησαν την οψιόν αγοράς που υπήρχε στη συμφωνία των δύο πλευρών.



Παρότι η επιστροφή του Μισέλ Ντερ Ζακαριάν στον πάγκο της γαλλικής ομάδας θα μπορούσε να θέσει νέα δεδομένα για τον Ιβοριανό τερματοφύλακα, τα οικονομικά δεδομένα κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την παραμονή του.



Ο 26χρονος γκολκίπερ, ο οποίος βρισκόταν στην αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού στο Μουντιάλ, δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, όμως οι απολαβές του, που φτάνουν τις 150.000 ευρώ τον μήνα, είναι απαγορευτικές για τη Ναντ, η οποία δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις του.



Ως εκ τούτου, η παραχώρησή του μοιάζει με μονόδρομο για τον σύλλογο. Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο Λαφόν έχει ήδη προταθεί σε συλλόγους της Super League, με τα «Καναρίνια» να αναζητούν λύση για την αποχώρησή του. Οι οικονομικές απαιτήσεις του αποτελούν το βασικό εμπόδιο, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις το επόμενο διάστημα, εφόσον βρεθεί φόρμουλα που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές.