Εκτόξευση Φέρι στην βαθμολογία της ΑΤΡ, στο Νο 85 ο Τσιτσιπάς, στο Νο 37 η Σάκκαρη

Ο Άρθουρ Φέρι είναι το πρόσωπο που ξεχωρίζει στη νέα παγκόσμια κατάταξη της ATP, καθώς πραγματοποίησε εντυπωσιακό άλμα από το Νο.114 στο Νο.36.

Παράλληλα, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ προσπέρασε τον Κάρλος Αλκαράθ και ανέβηκε στη δεύτερη θέση του κόσμου.

Ο 23χρονος Βρετανός εξαργύρωσε την εκπληκτική πορεία του μέχρι τα ημιτελικά του Γουίμπλεντον, όπου συμμετείχε με wild card, κερδίζοντας 78 θέσεις στην κατάταξη. Η είσοδός του για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Top 100 συνοδεύτηκε ταυτόχρονα και από παρουσία στο Top 40, καθώς βρέθηκε απευθείας στο Νο.36.

Στην κορυφή παραμένει αμετακίνητος ο Γιανίκ Σίνερ. Ο Ιταλός διατήρησε τους βαθμούς που είχε κατακτήσει από την περσινή του επιτυχία στο Γουίμπλεντον και εξακολουθεί να προηγείται με 13.450 βαθμούς, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα από τους διώκτες του.

Πίσω του βρίσκεται πλέον ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 8.480 βαθμούς, αφήνοντας τρίτο τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος συγκεντρώνει 8.160. Την τέταρτη θέση διατηρεί ο Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ με 4.740 βαθμούς, έχοντας πλέον αισθητή απόσταση από την πρώτη τριάδα.

Στην πέμπτη θέση ανέβηκε ο Άλεξ ντε Μινόρ, προσπερνώντας τον Μπεν Σέλτον που υποχώρησε στο Νο.6. Ακολουθούν ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Νο.7, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ στο Νο.8 και ο Φλάβιο Κομπόλι στο Νο.9, όλοι κερδίζοντας από μία θέση. Η άνοδός τους συνδέεται με την πτώση του Τέιλορ Φριτς από το Νο.7 στο Νο.10. Για τον Κομπόλι, μάλιστα, η νέα θέση αποτελεί το υψηλότερο σημείο της καριέρας του.

Προσωπικό ρεκόρ σημείωσε και ο Λέρνερ Τιέν, ο οποίος ανέβηκε δύο θέσεις και έφτασε στο Νο.15. Δύο θέσεις κέρδισε επίσης ο Φράνσις Τιαφόου, που βρίσκεται πλέον στο Νο.17, ενώ ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα σημείωσε άνοδο τριών θέσεων και βρέθηκε στο Νο.20.

Η δεύτερη σημαντικότερη άνοδος εντός του Top 50 ανήκει στον Γιαν-Λέναρντ Στρουφ. Ο 36χρονος Γερμανός πέτυχε την πρώτη του πρόκριση σε προημιτελικό Grand Slam και, κερδίζοντας 33 θέσεις, ανέβηκε στο Νο.41 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ακόμη χαμηλότερα, ο Χούμπερτ Χουρκάτς βελτίωσε αισθητά τη θέση του μετά την καλή του πορεία, ανεβαίνοντας 28 θέσεις και φτάνοντας στο Νο.68. Νέο ατομικό ρεκόρ καριέρας κατέγραψε και ο Γιαν Χοΐνσκι, ο οποίος κέρδισε 25 θέσεις και βρέθηκε στο Νο.75.

Μικρή πρόοδος για τους Έλληνες

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε δύο θέσεις και ανέβηκε από το Νο.87 στο Νο.85, ενώ ο Στέφανος Σακελλαρίδης βελτίωσε επίσης τη θέση του κατά μία θέση, ανεβαίνοντας στο Νο.147.

Αξιοσημείωτη ήταν η άνοδος του Γιάννη Ξυλά, ο οποίος κέρδισε 11 θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο.351 της παγκόσμιας κατάταξης, τέσσερις θέσεις μακριά από το υψηλότερο ranking της καριέρας του.

Στη δεκάδα Νόσκοβα και Μούχοβα

Η εντυπωσιακή πορεία των Τσέχων αθλητριών στο Γουίμπλεντον αποτυπώθηκε και στη νέα παγκόσμια κατάταξη της WTA, με τη Λίντα Νόσκοβα και την Καρολίνα Μούχοβα να καταγράφουν τις σημαντικότερες ανόδους μεταξύ των κορυφαίων παικτριών. Θετικά ήταν τα νέα και για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία επέστρεψε στο Top 40.

Η Λίντα Νόσκοβα, που κατέκτησε τον τίτλο στο λονδρέζικο Grand Slam, ανέβηκε πέντε θέσεις και πλέον βρίσκεται στο Νο.7 του κόσμου. Πρόκειται για το υψηλότερο ranking της καριέρας της, ξεπερνώντας κατά τρεις θέσεις το προηγούμενο προσωπικό της ρεκόρ.

Ακόμη ψηλότερα φιγουράρει η φιναλίστ Καρολίνα Μούχοβα, η οποία ανέβηκε από το Νο.9 στο Νο.6. Η Τσέχα βελτίωσε τόσο την προηγούμενη θέση της στην κατάταξη όσο και το καλύτερο ranking που είχε πετύχει μέχρι σήμερα, το οποίο ήταν το Νο.8.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης δεν υπήρξαν αλλαγές. Η Αρίνα Σαμπαλένκα εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση, διατηρώντας προβάδισμα 407 βαθμών από τη δεύτερη Έλενα Ριμπάκινα.

Κερδισμένες από την ανανέωση της κατάταξης βγήκαν και οι Αμερικανίδες. Η Τζέσικα Πεγκούλα ανέβηκε μία θέση και βρίσκεται πλέον στο Νο.3, ενώ η Κόκο Γκοφ πραγματοποίησε άλμα τριών θέσεων, από το Νο.7 στο Νο.4.

Αντίθετα, η Ίγκα Σβιόντεκ, η οποία υπερασπιζόταν τους βαθμούς της περσινής κατάκτησης του Γουίμπλεντον, υποχώρησε από την τρίτη στην όγδοη θέση.

Η πρώτη δεκάδα συμπληρώνεται με τη Μίρα Αντρέεβα στο Νο.5, την Καρολίνα Μούχοβα στο Νο.6, τη Λίντα Νόσκοβα στο Νο.7, την Ίγκα Σβιόντεκ στο Νο.8, την Αμάντα Ανισίμοβα στο Νο.9 και την Ελίνα Σβιτολίνα στο Νο.10.

Μία ανάσα από την είσοδό της στο Top 10 βρίσκεται πλέον η Μάρτα Κοστιούκ, η οποία ανέβηκε στο Νο.11, σημειώνοντας νέο υψηλό καριέρας.

Νέο προσωπικό ρεκόρ πέτυχε και η Σοράνα Κιρστέα. Η 36χρονη Ρουμάνα ανέβηκε μία θέση και βρέθηκε για πρώτη φορά στο Νο.17 της παγκόσμιας κατάταξης, στην τελευταία σεζόν της επαγγελματικής της καριέρας.

Σε νέα υψηλά καριέρας έφτασαν επίσης η Μαρί Μπούζκοβα, η οποία ανέβηκε δύο θέσεις και βρίσκεται στο Νο.21, καθώς και η Αλεξάντρα Εάλα, που κέρδισε τέσσερις θέσεις και ανέβηκε στο Νο.28.

Όσον αφορά τη Μαρία Σάκκαρη, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επέστρεψε στις 40 κορυφαίες του κόσμου. Με άνοδο έξι θέσεων, ανέβηκε από το Νο.43 στο Νο.37 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA.