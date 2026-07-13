Νέα αποκάλυψη για το σκάνδαλο Μπάλογκαν: Η απόφαση πάρθηκε από ένα άτομο!

Μπορεί η πειθαρχική επιτροπή της FIFA να αποτελείται από 18 άτομα, ωστόσο ο πρόεδρό της, Μοχάμεντ Αλ Καμάλι ήταν εκείνος που πήρε αποκλειστικά την απόφαση να άρει την τιμωρία του Φόλαριν Μπάλογκαν.

Το σκάνδαλο με τη μη τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού, ώστε να αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα με το Βέλγιο, συνεχίζει να απασχολεί τα διεθνή ΜΜΕ, αποτελώντας μία από τις "κηλίδες" του φετινού Μουντιάλ.

Τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε δημόσια ότι παρενέβη για να ζητήσει να μην τιμωρηθεί ο Μπάλογκαν, έρχονται οι "Times" να αποκαλύψουν πως όταν συζητήθηκε το θέμα στην πειθαρχική επιτροπή της FIFA, η απόφαση πάρθηκε αποκλειστικά από τον πρόεδρό της, Μοχάμεντ Αλ Καμάλι, με τα υπόλοιπα 17 μέλη να μην έχουν καμία συμμετοχή!

There are 18 members of FIFA's disciplinary committee but the unprecedented decision to lift Balogun's automatic ban was taken by just one person - the chairman Mohammad Al Kamali of UAE. No one else was consulted.

Full story: https://t.co/DbqEmcPlOT — Martyn Ziegler (@martynziegler) July 12, 2026

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