Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Ήττα στα πέναλτι για την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ στο Σούπερ Καπ

Η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ ηττήθηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ Ρουμανίας στα πέναλτι από την Ουν. Κραϊόβα, λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου.

Με το... αριστερό έχει ξεκινήσει τη σεζόν της η δευτεραθλήτρια Ρουμανίας, καθώς μετά την ισοπαλία (0-0) στην Πολωνία κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, ηττήθηκε στον τελικό του ρουμάνικου Σούπερ Καπ από την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα.

Η Κραϊόβα ήταν αυτή που προηγήθηκε με τον Ενσιμπά στο 40ο λεπτό, με την Κλουζ να ισοφαρίζει στο 53' με τον Αλίεβ και τον αγώνα να οδηγείται στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, οι πρωταθλητές αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι, ευστοχώντας και στα πέντε πέναλτι τους και τον Μακάλου της Κλουζ να αστοχεί για το τελικό 5-3, το οποίο έδωσε το τρόπαιο στην Κραϊόβα.

Πλέον, η ομάδα του Μπεργκόντι στρέφεται στη ρεβάνς του 0-0 κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, η οποία θα διεξαχθεί στο Κλουζ στις 16 Ιουλίου, με τον νικητή να αντιμετωπίζει στον επόμενο γύρο τον ΠΑΟΚ για τον 2ο προκριματικό του Europa League.