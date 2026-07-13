Μπάρκλεϊ: «Ο Λεμπρόν πρέπει να πάει στους Καβαλίερς - Αν πάει σε Ουόριορς ή Σίξερς θα είναι σαν να κλέβει»

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ σε δηλώσεις του μίλησε για το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς και τόνισε πως πρέπει να υπογράψει στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Όλα τα βλέμματα είναι πάνω στον Λεμπρόν Τζέιμς, με τους πάντες να περιμένουν να μάθουν την επόμενη ομάδα του «Βασιλιά».

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ μίλησε στο «The Insiders» και τόνισε πως θα πρέπει ο Λεμπρόν να υπογράψει στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, καθώς αν πάει στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ή στους Φιλαδέλφεια Σίξερς θα είναι σαν να… κλέβει για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

«Λοιπόν, πιστεύω ότι το μόνο σωστό farewell tour θα ήταν με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Αν ο Λεμπρόν πάει στους Γκόλντεν Στέιτ ή στη Φιλαδέλφεια, είναι σαν να κλέβει για να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν έχει καμία σχέση με καμία από αυτές τις δύο ομάδες.

Θα έπρεπε να επιστρέψει στο Κλίβελαντ και να ολοκληρώσει εκεί την καριέρα του. Είναι αναμφισβήτητα ο δεύτερος καλύτερος παίκτης μπάσκετ που έχω δει στη ζωή μου. Είναι καταπληκτικός» ανέφερε.