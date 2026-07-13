Αργεντινή: Με τη δεύτερη «ιστορική» φανέλα κόντρα στην Αγγλία και τα μπλε για το… γούρι (vids)

Η εθνική ομάδα της Αργεντινής είναι έτοιμη να φορέσει τη μπλε φανέλα της στον ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία, θέλοντας να επαναλάβει την ιστορία και να κρατήσει το… γούρι.

Η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Αγγλία την Τετάρτη (15/7, 22:00), για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Εκεί, η «Αλμπισελέστε» δεν θα φορέσει την κλασσική της πρώτη φανέλα με τις γαλάζιες ρίγες. Ο λόγος; Η ιστορία.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι αναμένεται να παρουσιαστεί με τη μπλε φανέλα της, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στην Αργεντινή, με κάποια να ισχυρίζονται ότι κατατέθηκε επίσημο αίτημα στην FIFA το οποίο έγινε δεκτό. Θυμίζουμε πως στον θρυλικό προημιτελικό του Μουντιάλ 1986 κόντρα στην Αγγλία, η Αργεντινή είχε αγωνιστεί με τη μπλε φανέλα της, όταν είχε αποκλείσει τα «Τρία Λιοντάρια» με 2-1 και τον Ντιέγκο Μαραντόνα να σκοράρει με το «χέρι του θεού» και αργότερα να πετυχαίνει ίσως το ομορφότερο γκολ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, περνώντας όλη την αντίπαλη ομάδα προτού στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Άλλο θετικό σημάδι για τους Λατινοαμερικανούς είναι το Μουντιάλ του 1998, όταν απέκλεισαν τους Άγγλους στη διαδικασία των πέναλτι πάλι με τη μπλε φανέλα, ενώ το 2002, φορώντας την πρώτη με τις γαλάζιες ρίγες ηττήθηκαν στη φάση των ομίλων από τα «Τρία Λιοντάρια» με 1-0 και το γκολ του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Απ’ ότι φαίνεται το Μπλε ταιριάζει στην «Αλμπισελέστε» όταν κοντράρετε με τους Άγγλους και ο Λιονέλ Μέσι και η παρέα του φαίνεται πως θέλουν να κρατήσουν το… γούρι.

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