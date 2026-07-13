Βοζίνια: Η πάθηση στα μάτια που δεν τον εμπόδισε να ξεχωρίσει στο Μουντιάλ 2026 (pic)

Ο Βοζίνια ήταν μία από τις πιο αξιοσημείωτες παρουσίες του Μουντιάλ 2026, εντυπωσιάζοντας κάτω από τα δοκάρια του Πράσινου Ακρωτηρίου, παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται στα 40 του χρόνια. Πέρα από τις εξαιρετικές αποκρούσεις του, αρκετοί παρατήρησαν μια εμφανή αλλοίωση στα μάτια του, η οποία οφείλεται στο πτερύγιο.

Πρόκειται για μια καλοήθη ανάπτυξη ιστού στον επιπεφυκότα, γνωστή και ως «μάτι του σέρφερ», καθώς συνδέεται με τη μακροχρόνια έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, τον αέρα, τη σκόνη και τις συνθήκες ξηροφθαλμίας. Η πάθηση εμφανίζεται συχνότερα σε ανθρώπους που εργάζονται ή αθλούνται για πολλές ώρες σε εξωτερικούς χώρους.

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν κοκκίνισμα, αίσθημα καύσου, φαγούρα και την αίσθηση ξένου σώματος στο μάτι. Όταν το πτερύγιο επεκταθεί προς τον κερατοειδή, μπορεί να προκαλέσει θολή όραση ή ακόμη και αστιγματισμό.

Παρά την κατάσταση αυτή, ο έμπειρος τερματοφύλακας πραγματοποίησε υψηλού επιπέδου εμφανίσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ιστορική πορεία του Πράσινου Ακρωτηρίου στη διοργάνωση και αποδεικνύοντας πως η εμπειρία και η αποφασιστικότητα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η αντιμετώπιση του πτερυγίου εξαρτάται από τη βαρύτητα της πάθησης. Σε ήπιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται τεχνητά δάκρυα και λιπαντικές σταγόνες για την ανακούφιση των συμπτωμάτων, ενώ όταν επηρεάζεται η όραση ή η βλάβη μεγαλώνει, μπορεί να χρειαστεί χειρουργική αφαίρεση.

Οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση γυαλιών ηλίου με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, καπέλου και κατάλληλων λιπαντικών οφθαλμικών σταγόνων, ιδιαίτερα σε όσους εκτίθενται καθημερινά στον ήλιο και τη σκόνη. Επίμονη ερυθρότητα, ενόχληση ή θολή όραση αποτελούν ενδείξεις που πρέπει να αξιολογούνται από οφθαλμίατρο.

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