Σλαφτσάκης: «Να δικαιώσω τους ανθρώπους του Ηρακλή που με επέλεξαν»

Ο νέος φόργουορντ του Ηρακλή, Διαμαντής Σλαφτσάκης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio και μίλησε για τη νέα πρόκληση της καριέρας του στον «Γηραιό».

Αναλυτικά είπε:

Για τη μεταγραφή του στον Ηρακλή: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Γνωρίζω που πηγαίνω, γνωρίζω της απαιτήσεις και τις δυσκολίες. Είχα μια πολύ καλή και ειλικρινή συνομιλία με τον κόουτς η οποία μού έκανε και την απόφαση πιο εύκολη. Από ‘κει και πέρα, θέλω να δικαιώσω τους ανθρώπους που με επέλεξαν να γίνω μέλος της ομάδας».

Για τη συζήτηση με τον κόουτς Ζόραν Λούκιτς και την προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν: «Απ’ όσο γνωρίζω, από τα λεγόμενα του κόουτς, θα είναι μια καινούργια ομάδα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά, να θέσουμε πολύ γερές βάσεις στην προετοιμασία, να βρούμε τη χημεία μας και να “χτίσουμε” μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στ’ αποδυτήρια, που είναι το πιο σημαντικό. Από ‘κει και πέρα, θεωρώ ότι ταιριάζουμε πάρα πολύ και παικτικά, γιατί δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην άμυνα, οπότε για ‘μένα αυτό είναι ένα πλεονέκτημα».

Για τις εντυπώσεις του απ’ τον κόουτς Λούκιτς: «Έχω πάρα πολύ καλή άποψη για τον κόουτς. Μετά και τη συνομιλία που κάναμε είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Τίποτα δε χαρίζεται σε κανέναν, όλα διεκδικούνται μέσα στις τέσσερις γραμμές, όποιος αξίζει θα παίξει. Θεωρώ πως είναι δίκαιος προπονητής, οπότε υγεία να έχουμε και να κερδίσω το κάθε λεπτό μέσα στο γήπεδο».

Για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που θα έχει η ομάδα: «Έχει διαφορετικές απαιτήσεις, όπως είναι τα “διπλά” παιχνίδια. Η Ευρώπη χρειάζεται μια διαφορετική διαχείριση που πρέπει να γίνει, γι’ αυτό απαιτεί και ένα μεγάλο ρόστερ. Όσο πιο καλή δουλειά γίνει στην προετοιμασία, τόσο περισσότερους “καρπούς” θα επιφέρει στη συνέχεια η δουλειά αυτή».

Για τον κόσμο του Ηρακλή και την ατμόσφαιρα που δημιουργεί: «Μέχρι τώρα δεχόμουν αυτήν την ατμόσφαιρα σαν αντίπαλος, τώρα θα δέχομαι την ενέργεια και την ώθηση σαν παίκτης της ομάδας. Ανυπομονώ να γνωριστούμε και να νιώσουμε την πολύ ωραία ατμόσφαιρα που δημιουργεί σε κάθε παιχνίδι ο κόσμος».

Για το αν προσθέτουν πίεση στην ομάδα οι απαιτήσεις του κόσμου: «Προσωπικά, πάντα το κοιτάω σαν πλεονέκτημα, γιατί σου δίνει μεγάλο κίνητρο. Συνήθως, όταν πάει κάτι στραβά ή δεν έχεις καλή μέρα, πάντα με τις επιθυμίες τους το ξεπερνάς, δείχνεις δυνατό χαρακτήρα και πας για την επόμενη φάση για να τους κάνεις να σε χειροκροτήσουν. Εγώ το βλέπω έτσι. Δεν το αντιμετωπίζω σαν πίεση, γιατί κι αυτοί θέλουν να κερδίσει η ομάδα, όλοι έχουμε τον ίδιο σκοπό».

Για τον στόχο και το κίνητρό του ενόψει της νέας χρονιάς: «Ανυπομονώ ν’ αποδείξω και να δικαιώσω του ανθρώπους που με επέλεξαν. Κακά τα ψέματα, δεν είχα ενεργό ρόλο την περασμένη σεζόν και μου έχει λείψει να παίζω, να έχω ρόλο. Ανυπομονώ ν’ αγωνιστώ, έχω μεγάλο κίνητρο».

Για το τι κρατάει από την πολυετή καριέρα του μέχρι τώρα: «Εκτός απ’ τις εικόνες και την εμπειρία, αλλά και το ότι έχουμε την ευκαιρία το χόμπι μας να το κάνουμε επάγγελμα, δίνοντας μας ζωή, μία από τις μεγαλύτερες αξίες είναι οι φιλίες και οι ανθρώπινες σχέσεις που έχω κερδίσει. Έχω καταφέρει να κάνω συμπαίκτες μου οικογένεια. Για ‘μένα, αυτό είναι η μεγαλύτερη νίκη».

Για το αν ξεχωρίζει κάποιον προπονητή του από όλα αυτά τα χρόνια: «Με τη συντριπτική πλειοψηφία είχα εξαιρετικές συνεργασίες, και έχω και σχέσεις και επικοινωνία ακόμη και σήμερα, συμπεριλαμβανομένου και στις ακαδημίες, στον Μαντουλίδη. Οπότε, δε θέλω να πω ονομαστικά, γιατί δε θέλω να ξεχωρίσω και ν’ αδικήσω κανέναν».

Για την ανάπτυξη του ελληνικού πρωταθλήματος το τελευταίο διάστημα: «Είμαστε σε μια περίοδο “τρομακτικής” ακμής. Θεωρώ πώς μόνο καλό μπορεί να δημιουργήσει όλο αυτό, γιατί “τραβάει” και τις ομάδες από πίσω, τις αναγκάζει, κατά κάποιον τρόπο, να ανεβάσουν τα μπάτζετ, να φέρουν πιο ποιοτικούς παίκτες και, εννοείται, ν’ ανταμειφθούν, γιατί ήταν πάρα πολύ υποτιμημένη η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων παικτών. Οπότε, ανεβάζει όλη την εμπορικότητα του προϊόντος και θεωρώ ότι από ‘δω και πέρα μόνο καλύτερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα».