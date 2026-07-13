Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Τσάλοβ: «Μειώνεται ο πόνος - Συνεχίζουμε δυνατά» (pic)

Ο Φιόντορ Τσάλοβ επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε στο Λονδίνο - Το «ευχαριστώ» και η σταδιακή ανάρρωση.

Ο Ρώσος φορ στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στο φετινό βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, καθώς μόλις στο πρώτο φιλικό κόντρα στη Μπέβερεν, αποχώρησε στο 79ο λεπτό με σοβαρό τραυματισμό και συγκεκριμένα ρήξη έξω μηνίσκου.

Μετά από λίγες μέρες πέρασε την πόρτα του χειρουργείου στο Λονδίνο, ξεκινώντας άμεσα την αποκατάσταση με στόχο την γρηγορότερη επιστροφή στη δράση. Μετά από τέσσερις μέρες παραμονής στην Αγγλία, ο Τσάλοβ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης.

Όπως αναφέρει το ποστάρισμά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Telegram, ο πόνος αρχίζει και υποχωρεί μέρα με τη μέρα, συνεχίζοντας τις ασκήσεις αλλά και την παγοθεραπεία, ευχαριστώντας άπαντες για τη στήριξή.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ρώσος φορ:

«Εν τω μεταξύ, αποκατάσταση – Ημέρα 5:

Επέστρεψα στην Ελλάδα. Το ταξίδι πήγε πολύ καλά και πλέον ξεκίνησε η καθημερινή ρουτίνα στο σπίτι: απλές ασκήσεις που επαναλαμβάνονται κάθε μέρα, διατάσεις, παγοθεραπεία και ξανά από την αρχή.

Προς το παρόν η βελτίωση είναι μόλις αισθητή, όμως ο πόνος μειώνεται μέρα με τη μέρα – και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Συνεχίζουμε δυνατά!

Ευχαριστώ όλους για τη στήριξη και τις όμορφες ευχές!

Το αποψινό βράδυ κυλάει με τον τελικό του Wimbledon. Ένας πολύ ενδιαφέρων τελικός και σύντομα θα μάθουμε ποιος θα αναδειχθεί νικητής».