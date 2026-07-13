«Αναλαμβάνει την Μπαρτσελόνα ο Σέκουλιτς»

Τον διάδοχο του Τσάβι Πασκουάλ αναζητούν στην Μπαρτσελόνα και σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα φαίνεται πως το βρήκαν στο πρόσωπο του Αλεξάντερ Σέκουλιτς.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι «μπλαουγκράνα» έχουν συμφωνήσει με τον Σλοβένο προπονητή, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Βαρκελώνη, έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί το deal.
Ο Σέκουλιτς πέρασε την προηγούμενη σεζόν όντας στον πάγκο της Dubai BC, οδηγώντας της μέχρι την κατάκτηση του τίτλου στην Αδριατική Λίγκα, ενώ από το 2020 είναι και πρώτος προπονητής της εθνικής Σλοβενίας, όντας μέλος του τεχνικού επιτελείου της από το 2017.
‼️ Avanza la llegada de Aleksander Sekulic al Barça.— Marc Del Río (@marcdelrio92) July 12, 2026
Explicamos en @sport que el técnico esloveno ya se ve en el Palau a partir de la próxima temporada. Así lo ha compartido con su círculo más cercano.
Pendientes del anuncio del acuerdo.https://t.co/BlMTrCGMrg