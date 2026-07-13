Αργεντινή... διά πυρός και σιδήρου: Τρεις σερί προκρίσεις σε παράταση ή καθυστερήσεις!

Με κόπο, αίμα και ιδρώτα όλες οι προκρίσεις της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στα νοκ άουτ παιχνίδια έως τα ημιτελικά.

Η "αλμπισελέστε" κατάφερε να ξεπεράσει με μεγάλη δυσκολία και το εμπόδιο της Ελβετίας, για να κλείσει τελευταία -στη σειρά- θέση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου την περιμένει η Αγγλία, ώστε να υπερασπιστεί το στέμμα της.

Η παρέα του Λιονέλ Μέσι, χρειάστηκε την παράταση για να πάρει το εισιτήριο για τους "4", κι ενώ ο αντίπαλος έπαιζε με δέκα παίκτες από το 72ο λεπτό μετά την αποβολή του Εμπολό. Ο ΜακΆλιστερ έδωσε το προβάδισμα από το 10' στην ομάδα του Σκαλόνι, στο 67' ωστόσο ισοφάρισε ο Εντόι και στο έξτρα 30λεπτο ήρθε η απίθανη γκολάρα του Άλβαρες στο 112' για να κάνει το 2-1, με τον Μαρτίνες στο 121' να βάζει το κερασάκι στην τούρτα.

Ήταν η τρίτη σερί δραματική πρόκριση των Αργεντινών σε αυτό το Μουντιάλ, αφού και στο προηγούμενο παιχνίδι, με την Αίγυπτο, έπρεπε να φτάσουν στις καθυστερήσεις για να ολοκληρώσουν μία επική ανατροπή από 0-2 σε 3-2, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι που είχε γκολ και ασίστ για την ισοφάριση στο 79' και στο 83', πριν ο Φερνάντες στο 92' τα φέρει όλα τούμπα με το τρίτο τέρμα.

Διά πυρός και σιδήρου όμως πέρασε και το εμπόδιο του Πράσινου Ακρωτηρίου στο πρώτο νοκ άουτ, για την φάση των "32", κερδίζοντας πάλι με 3-2, αλλά στη διαδικασία της παράτασης. Ο Μέσι έδωσε το προβάδισμα στο 29', η αφρικανική ομάδα ισοφάρισε με τη συμπλήρωση μίας ώρας και η κανονική διάρκεια έληξε με 1-1. Στον έξτρα χρόνο ο Μαρτίνες έκανε από νωρίς το 2-1 (92'), αλλά το Πράσινο Ακρωτήρι πάλι είχε την απάντηση, με τον Καμπράλ να ισοφαρίσει σε 2-2 στο 103. Το τελικό 3-2 ήρθε στο 111' με αυτογκόλ του Μπόρζες και η Αργεντινή γλίτωσε το κάζο και τον πρόωρο αποκλεισμό.

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