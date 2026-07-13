Στο Λας Βέγκας ο Μπαρτζώκας, είδε Ουόριορς - Οκλαχόμα

Στο Λας Βέγκας βρίσκεται τις τελευταίες μέρες ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το Summer League. Τα τελευταία χρόνια είναι κάτι που συνηθίζει ο Έλληνας προπονητής, να περνά δηλαδή την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού για να δεί δια ζώσης περιπτώσεις παικτών.
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού βρίσκεται στο Λας Βέγκας μαζί με τον GM της ομάδας Νίκο Λεπενιώτη και τον Sports Director των «ερυθρολεύκων» Χρήστο Μπαφέ και το πρώτο παιχνίδι που παρακολούθησαν ήταν η αναμέτρηση των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.