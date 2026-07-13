Στο Λας Βέγκας ο Μπαρτζώκας, είδε Ουόριορς - Οκλαχόμα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρίσκεται στο Summer League του Λας Βέγκας, με τον Έλληνα τεχνικό να παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Στο Λας Βέγκας βρίσκεται τις τελευταίες μέρες ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το Summer League. Τα τελευταία χρόνια είναι κάτι που συνηθίζει ο Έλληνας προπονητής, να περνά δηλαδή την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού για να δεί δια ζώσης περιπτώσεις παικτών.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού βρίσκεται στο Λας Βέγκας μαζί με τον GM της ομάδας Νίκο Λεπενιώτη και τον Sports Director των «ερυθρολεύκων» Χρήστο Μπαφέ και το πρώτο παιχνίδι που παρακολούθησαν ήταν η αναμέτρηση των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.