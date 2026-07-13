Το ανοιχτό παράθυρο του Λανουά

Ο Στεφάν Λανουά δημοσιοποίησε την πρότασή του για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών σε όλα τα ντέρμπι του πρωταθλήματος. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Ξεκαθάρισε ότι στους αγώνες του Big 5 θα υπάρχουν πάντα ξένοι varίστες και το νέο μέτρο θα αξιολογηθεί δύο φορές: Μετά τη λήξη του πρώτου γύρου και μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής «πετάει το μπαλάκι» στην αρμόδια Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για τη χρησιμοποίηση των εγχώριων ρέφερι στα play-offs. Μάλιστα επισημαίνει ότι η παρουσία τους εκεί θα κριθεί τον Δεκέμβριο, μετά την πλήρη αξιολόγησή τους από την ΚΕΔ.

Αναφέρει χαρακτηριστικά στην πρότασή του:

"Συναντήσεις με την Επιτροπή τον Δεκέμβριο και πριν από την έναρξη των playoffs για την αξιολόγηση της απόδοσης των διαιτητών. Απόφαση, βάσει της απόδοσης των διαιτητών, αν θα οριστούν Έλληνες και στα play offs".

Ο μόνος που φαίνεται να αντιδρά είναι ο Ολυμπιακός. Ακολουθώντας μια στείρα πολιτική απομονωτισμού, επιχειρεί να δημιουργήσει μια παρακαταθήκη που τουλάχιστον την περασμένη χρονιά δεν ευδοκίμησε. Αλλωστε οι Ελληνες διεθνείς διαιτητές καταξιώθηκαν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και γι’ αυτό το λόγο ο Στεφάν Λανουά επικαλείται την UEFA στη σχετική μεταβατική πρότασή του.

Ορθώς μένει ανοιχτό το παράθυρο για τα play-offs διότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πως θα πάνε τα πράγματα. Αν η απόδοση των ρέφερι δεν είναι η αναμενόμενη, τότε η ΚΕΔ είναι υποχρεωμένη να αναθεωρήσει τις απόψεις της. Θα είναι πισωγύρισμα, αλλά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος μέσα στο πλαίσιο τοξικότητας του παρελθόντος.

Οσο ο Λανουά κάνει τη δουλειά του, η ΕΠΟ οφείλει να κάνει τη δική της. Να προχωρήσει στο θεσμικό κομμάτι της διαιτησίας και να κατοχυρώσει επιτέλους την εκπροσώπηση της Ενωσης Διαιτητών στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λειψανδρίας και θα εξελιχθεί ο παραγωγικός ιστός.

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