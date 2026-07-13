Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin

Στη Μεγάλη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin το 2010, μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι, όταν είχαν συλληφθεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοί της, η 46χρονη φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές Αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει.

Συγκεκριμένα, είχε τηλεφωνήσει στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφέροντας ότι δεν κρύβεται και ότι θέλει να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών Αρχών για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση.

Στη συνέχεια, η 46χρονη, η οποία τα τελευταία έξι χρόνια διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον και είναι μητέρα δύο παιδιών, επικοινώνησε και με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους κατηγορούμενους, ενημερώνοντάς την ότι προτίθεται να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα.

Ωστόσο, οι ελληνικές Αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησής της μέσω ερυθράς αγγελίας της Interpol, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί, να συλληφθεί και να κρατείται από τις βρετανικές Αρχές.

Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Πηγή: protothema.gr