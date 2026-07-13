Το «αντίο» της ΑΕΚ στον Μανού

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Οικογένεια της ΑΕΚ τιμά και αποχαιρετά τον Emanuel Jesus Bonfim Evaristo (Manu), έναν νέο άνθρωπο που έφυγε αδόκητα.
Ο Μανού φόρεσε για ένα διάστημα την φανέλα της ομάδας μας πριν από 19 χρόνια. Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους...
Η Οικογένεια της ΑΕΚ τιμά και αποχαιρετά τον Emanuel Jesus Bonfim Evaristo (Manu), έναν νέο άνθρωπο που έφυγε αδόκητα.— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 13, 2026
Ο Μανού φόρεσε για ένα διάστημα την φανέλα της ομάδας μας πριν από 19 χρόνια. Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους... pic.twitter.com/nGhQpkScWW