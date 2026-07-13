Το «αντίο» της ΑΕΚ στον Μανού

Με ανάρτησή της στα social media η ΠΑΕ ΑΕΚ αποχαιρέτησε τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Οικογένεια της ΑΕΚ τιμά και αποχαιρετά τον Emanuel Jesus Bonfim Evaristo (Manu), έναν νέο άνθρωπο που έφυγε αδόκητα.

Ο Μανού φόρεσε για ένα διάστημα την φανέλα της ομάδας μας πριν από 19 χρόνια. Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους...