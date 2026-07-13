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Το «αντίο» της ΑΕΚ στον Μανού

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Με ανάρτησή της στα social media η ΠΑΕ ΑΕΚ αποχαιρέτησε τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Η Οικογένεια της ΑΕΚ τιμά και  αποχαιρετά τον  Emanuel Jesus Bonfim Evaristo (Manu), έναν νέο άνθρωπο που έφυγε αδόκητα. 

Ο Μανού φόρεσε για ένα διάστημα  την φανέλα της ομάδας μας πριν από 19 χρόνια. Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους...

Το «αντίο» της ΑΕΚ στον Μανού