Ολυμπιακός: Στάνιτς… τέλος, αποσύρονται οι Ερυθρόλευκοι!

Μετά από διαπραγματεύσεις πολλών ημερών κι ενώ ο παίκτης φαινόταν να βρίσκεται μία ανάσα από το Λιμάνι, ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι εγκαταλείπει την περίπτωση του Στάνιτς.

Οι Πειραιώτες εμφανίζονταν να έχουν συμφωνήσει με την Λοντογκόρετς σε ένα ποσό που έφτανε τα 8 εκατ. ευρώ για τον Σέρβο επιτελικό μέσο, την Παρασκευή μάλιστα είχε έρθει στην Ελλάδα και ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή για τις τελικές συζητήσεις, ωστόσο φαίνεται ότι υπήρξε πλήρης ανατροπή της υπόθεσης.

Η "ερυθρόλευκη" ΠΑΕ ενημέρωσε ότι θέμα Στάνιτς δεν υφίσταται πλέον, καθώς προέκυψαν προφανώς ζητήματα που δεν ξεπεράστηκαν κι έτσι οι Πειραιώτες στρέφονται σε άλλες λύσεις για τη θέση πίσω από τον επιθετικό.

Μένει βέβαια να φανεί αν θα είναι οριστική η απόφαση του Ολυμπιακού ή πρόκειται για κίνηση τακτικής.