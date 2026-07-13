Ο Ολυμπιακός για τον... ήρωα της Παραγουάης στο Μουντιάλ: «Η Σαν Λορέντσο απέρριψε την πρόταση»

Τον... ήρωα της Παραγουάης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, Ορλάντο Χιλ θέλει ο Ολυμπιακός για τα γκολπόστ του, σύμφωνα με τους Αργεντινούς.

Τον... ήρωα της Παραγουάης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, Ορλάντο Χιλ θέλει ο Ολυμπιακός για τα γκολπόστ του, σύμφωνα με τους Αργεντινούς.

Ο Παραγουανός τερματοφύλακας εκτόξευσε τις μετοχές του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ιδίως με την εμφάνισή του στην επική πρόκριση επί της Γερμανίας στα πέναλτι και στην Σαν Λορέντσο… τρίβουν τα χέρια τους.

Η περίπτωσή του μάλιστα εμφανίζεται να απασχολεί και τον Ολυμπιακό σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Πάμπλο Λαφουρκάδε, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή που διατηρεί στο κανάλι του στο Youtube.

Όπως ανέφερε μάλιστα, οι Ερυθρόλευκοι κατέθεσαν επίσημη προσφορά στην Σαν Λορέντσο για τον 26χρονο πορτιέρο, ωστόσο απορρίφθηκε καθώς ήταν μικρότερη της ρήτρας που είχε, ωστόσο αναμένεται να γίνει νέα κρούση από τους Πειραιώτες.