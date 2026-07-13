Μοράντ: «Θέλω να καθαρίσει η εικόνα μου - Να δείξω έναν διαφορετικό Τζα στους Μπλέιζερς»

Ο Τζα Μοράντ προχώρησε σε δηλώσεις και μίλησε για το trade του στους Μπλέιζερς αλλά και για την εικόνα του, την οποία θέλει να καθαρίσει.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «ESPN»:

«Αυτό που θα ήθελα να αλλάξει είναι η εικόνα μου. Ότι είμαι ένας κακός άνθρωπος. Είμαι ο Τζα. Έκανα ό,τι έκανα στο παρελθόν, αλλά το θέμα έχει αντιμετωπιστεί και έχει κλείσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί, τόσα χρόνια μετά, συνεχίζει να είναι το μοναδικό θέμα συζήτησης, ενώ από τότε δεν έχει συμβεί τίποτα. Αν ήμουν πραγματικά αυτός που λένε, δεν θα βρισκόμουν εδώ σήμερα».

Για τη μεταγραφή του στους Μπλέιζερς: «Νέο σπίτι, νέα ομάδα, νέος οργανισμός. Έχω την ευκαιρία να δείξω στους φιλάθλους του Πόρτλαντ έναν διαφορετικό Τζα. Είναι σαν να ξεκινάω από το μηδέν. Μεγάλωσα, έμαθα πολλά και πλέον αντιμετωπίζω τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Νιώθω πιο ώριμος και είμαι έτοιμος να δουλέψω».

Για τους Γκρίζλις: «Το Μέμφις θα είναι πάντα το σπίτι μου. Εξακολουθώ να έχω επαφή με πολλούς από τους πρώην συμπαίκτες μου. Ο κόσμος με αγκάλιασε όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί κάποιοι να πουν άσχημα λόγια για μένα, αλλά δεν το βλέπω ως μίσος. Το βλέπω σαν τη σκληρή αγάπη που δείχνει ένα μέλος της οικογένειας. Αγαπώ το Μέμφις, τους φιλάθλους και όσα ζήσαμε μαζί. Ήταν πραγματικά όμορφα χρόνια».