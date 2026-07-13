Άμραμπατ: Η Αλ Ιτιχάντ ετοιμάζει πρόταση 20 εκατ. ευρώ για τον Μαροκινό που απασχολεί τον Ολυμπιακό

Ο Σοφιάν Άμραμπατ παραμένει ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της μεταγραφικής αγοράς, με νέο δημοσίευμα από την Τουρκία να εμπλέκει δυναμικά την Αλ Ιτιχάντ στη διεκδίκησή του.

Ο 29χρονος Μαροκινός χαφ, ο οποίος απασχόλησε έντονα τον Ολυμπιακό και βρισκόταν πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, εξακολουθεί να εξετάζει τις επιλογές του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ωστόσο, σύμφωνα με Τούρκο ρεπόρτερ, η Αλ Ιτιχάντ ετοιμάζεται να ανεβάσει κατακόρυφα τον ανταγωνισμό, καθώς σκοπεύει να καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στη Φενέρμπαχτσε για την απόκτηση του διεθνούς μέσου.

Αν η τουρκική ομάδα ανάψει το «πράσινο φως» και υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων, ο Άμραμπατ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Saudi Pro League. Προς το παρόν, πάντως, το σχετικό δημοσίευμα δεν κάνει λόγο για προχωρημένες διαπραγματεύσεις, με το μέλλον του έμπειρου χαφ να παραμένει ανοιχτό.