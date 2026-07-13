Εντόπισε την πρώην του στην Κρήτη μέσω ενός e-mail και ταξίδεψε από τη Γερμανία για να την ξυλοκοπήσει

Σε έντονη έκρηξη ζήλιας αποδίδεται το πρωτοφανές περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα της Αμμουδάρας στην Κρήτη και το οποίο απασχολεί τις Αρχές.

Όταν οι αστυνομικοί κλήθηκαν να επέμβουν βρέθηκαν μπροστά σε ένα σκηνικό βίας που δύσκολα μπορούσαν να φανταστούν, ωστόσο οι λεπτομέρειες που αποκαλύφθηκαν, άρχισαν να σχηματίζουν το παζλ, με πρωταγωνιστές τουρίστες από τη Γερμανία.

Όταν έφθασαν οι Αρχές στο σημείο μια 25χρονη Γερμανίδα βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, με σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα δεν ήταν σε θέση ούτε να μιλήσει, ενώ αντιμετώπιζε ακόμη και δυσκολία στην αναπνοή.

Την εντόπισε στην Κρήτη μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η 25χρονη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στον χώρο βρισκόταν και ο 19χρονος σύντροφός της, επίσης Γερμανός, ο οποίος έφερε τραύματα στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive.gr, πίσω από το αιματηρό περιστατικό βρίσκεται η προηγούμενη σχέση της 25χρονης με έναν 27χρονο Γερμανό. Οι δυο τους είχαν σχέση για περίπου έξι χρόνια, με σοβαρά όπως αποδεικνύεται προβλήματα, καθώς σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς, στο παρελθόν είχαν σημειωθεί και περιστατικά βίας.

Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν λίγους μήνες και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 27χρονος μετά τον χωρισμό ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη προκειμένου να εκπαιδευτεί στο Kick Boxing, ενώ η 25χρονη συνέχισε τη ζωή της και ξεκίνησε μια νέα σχέση.

Οι διακοπές στην Κρήτη που διεκόπησαν βίαια

Πριν λίγες ημέρες η νεαρή γυναίκα αποφάσισε να ταξιδέψει στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τον 19χρονο σύντροφό της και επέλεξαν ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμμουδάρας. Ωστόσο μια λεπτομέρεια που είχε να κάνει με την προηγούμενη σχέση της κοπέλας, ήταν η αιτία που διακόπηκαν με βίαιο τρόπο οι διακοπές τους.

Η 25χρονη και ο πρώην σύντροφός της διατηρούσαν κοινό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ενημερωθεί για διαδικτυακή παραγγελία φαγητού που είχε πραγματοποιήσει η γυναίκα. Στην παραγγελία εμφανιζόταν η διεύθυνση του ξενοδοχείου αλλά και ο αριθμός του δωματίου όπου διέμενε.

Πέρασε από τον φράχτη της πισίνας

Όπως αναφέρεται, ο 27χρονος μόλις πληροφορήθηκε πού βρισκόταν η πρώην σύντροφός του, πήρε το πρώτο αεροπλάνο και ταξίδεψε στην Κρήτη. Αρχικά φέρεται να είχε προγραμματίσει να μείνει σε κατάλυμα τύπου Airbnb για τέσσερις ημέρες, ωστόσο ήταν ασυγκράτητος και έσπευσε να ολοκληρώσει το σχέδιό του.

Αφού εντόπισε το ξενοδοχείο φέρεται να εισήλθε στον χώρο περνώντας απαρατήρητος από την περίφραξη της πισίνας. Όταν έφθασε στη σουίτα 604 ο 19χρονος σύντροφος της 25χρονης προσπάθησε να τον απομακρύνει, όμως, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 27χρονος -ο οποίος είχε πλέον εκπαιδευτεί στις πολεμικές τέχνες- τον χτύπησε και τον έριξε στο έδαφος.

Όταν ο νεαρός συνήλθε αντίκρισε τον πρώην της συντρόφου του να της επιτίθεται, με τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Ο 19χρονος επιχείρησε να παρέμβει για να τη βοηθήσει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει νέα συμπλοκή. Ο θερμοκέφαλος νταής κατάφερε αρχικά να απομακρυνθεί από το σημείο και ενώ είχε συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος από την αναστάτωση που υπήρξε.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου αξιοποίησαν πληροφορίες και κατάφεραν να τον εντοπίσουν περίπου μία ώρα αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε με τη βαλίτσα στο χέρι, καθώς φέρεται να ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει την περιοχή.

Ο 27χρονος Γερμανός αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κακουργηματικές κατηγορίες και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

«Ήθελα μόνο να μιλήσουμε»

Μετά τη σύλληψή του ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε πως δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει την πρώην σύντροφό του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ταξίδεψε στην Κρήτη προκειμένου να συζητήσει μαζί της, καθώς -όπως αναφέρει- ο χωρισμός τους έγινε μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος και δεν του έδωσε ποτέ την ευκαιρία να μιλήσουν από κοντά.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι ήταν λάθος το γεγονός πως μπήκε στον χώρο του ξενοδοχείου περνώντας από τον φράχτη της πισίνας, υποστηρίζοντας όμως ότι στόχος του ήταν μόνο να την προσεγγίσει.

Παράλληλα, προκειμένου να δικαιολογήσει τα τραύματα της γυναίκας, ισχυρίστηκε ότι η 25χρονη γλίστρησε στον χώρο της πισίνας και ότι έπεσαν μαζί, αρνούμενος την καταγγελία πως τη χτύπησε με κλωτσιές. Την υπόθεση διερευνούν οι Αρχές, ενώ η κατάσταση της υγείας της 25χρονης παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ ο 19χρονος δεν χρειάστηκε να νοσηλευθεί.

Πηγή: cretalive.gr