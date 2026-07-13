Μετά τον Τζόρνταν και ο Μάτζικ Τζόνσον στην Ελλάδα - Διακοπές στους Παξούς για τον θρύλο των Λέικερς

Η Ελλάδα αποτελεί μόνιμο καλοκαιρινό προορισμό για εκατοντάδες celebrities από όλο τον κόσμο και μέσα σε αυτούς βρίσκεται η αφρόκρεμα μιας άλλης εποχής του NBA.

Η χώρα μας προσελκύει κάθε χρόνο δύο από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών που η μοίρα το έφερε έτσι ώστε να παίξουν μπάσκετ την ίδια περίοδο και να μας χαρίσουν ανεπανάληπτες στιγμές στις θρυλικές αναμετρήσεις των Λέικερς με τους Μπουλς.

Ο Μάικλ Τζόρνταν επισκέφθηκε και φέτος τα ελληνικά νησιά και τώρα ήρθε η σειρά του Μάτζικ Τζόνσον να περάσει τον χρόνο του σε παραδοσιακά σοκάκια των Παξών, αφού πέρσι είχε βρεθεί σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά.

Ο Μάτζικ δεν είναι μόνος του, καθώς βρίσκεται στη χώρα μας με τη σύζυγό του και αρκετούς φίλους και δεν χάνει ευκαιρία να μοιράζεται στιγμές μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram.

«Σας χαιρετώ από την Ελλάδα. Απολαύσαμε ένα καταπληκτικό δείπνο στην ταβέρνα Βασίλης στον Λόγγο, στους Παξούς» έγραψε στη λεζάντα μιας ανάρτησής του.