Τότεναμ και Νιούκαστλ ενδιαφέρονται για τον Μαρμούς

Το μέλλον του Ομάρ Μαρμούς στην Μάντσεστερ Σίτι είναι αβέβαιο και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση του 27χρονου επιθετικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «TeamTalk», η Τότεναμ και η Νιούκαστλ έχουν βάλει στο μεταγραφικό τους στόχαστρο τον Αιγύπτιο επιθετικό και ετοιμάζονται να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην Μάντσεστερ Σίτι.

Το συμβόλαιο του 27χρονου επιθετικού με τους «Πολίτες» ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και η Μάντσεστερ Σίτι είναι θετική στο ενδεχόμενο πώλησής του, αρκεί να ικανοποιηθεί οικονομικά.

Όπως αναφέρουν οι Άγγλοι, η Μάντσεστερ Σίτι με ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ θα έλεγε το «ναι» στην πώληση του Μαρμούς και πλέον περιμένει τους ενδιαφερόμενους να κάνουν την κίνησή τους.