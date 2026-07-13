Ισπανία: Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τις δασικές πυρκαγιές στην Ανδαλουσία

Μία γυναίκα 93 χρονών από τη Βρετανία άφησε την τελευταία της πνοή την Κυριακή μετά από δύο ημέρες νοσηλείας από τη φωτιά στην Ανδαλουσία.

Έτσι, ο αριθμός των θυμάτων από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη 9 Ιουλίου στη νότια Ισπανία, ανέρχεται στα 13.

Η γυναίκα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Αλμέρια, το οποίο ανακοίνωσε εχθές τον θάνατό της. Η γυναίκα έπασχε από προηγούμενες παθήσεις, ενώ έφερε εγκαύματα στο 20% του σώματός της.

«Η γυναίκα 93 ετών με βρετανική υπηκοότητα που παρέμενε για νοσηλεία στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τορεκάρντενας αφού τραυματίστηκε στη δασική πυρκαγιά στη Λος Γκαγιάρδος απεβίωσε μετά το μεσημέρι», ανέφερε η ανδαλουσιανή κυβέρνηση σε λακωνική ανακοίνωσή της.

12 νεκροί στα αυτοκίνητά τους

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε σημείο όπου η απομάκρυνση του πληθυσμού αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, καθώς αρκετοί κάτοικοι επιχείρησαν να φύγουν με τα οχήματά τους.

Μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από τα ισπανικά μέσα κάνουν λόγο για ανθρώπους που βρέθηκαν παγιδευμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους, όταν οι φλόγες κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα και έκλεισαν τις διόδους διαφυγής.

Η κατάσταση οδήγησε τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν σε εκκενώσεις οικισμών και να ζητήσουν από τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνθήκες μεγάλης πίεσης, με τη φωτιά να απείλησε κατοικίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλέστηκαν τα ισπανικά μέσα, η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε μετά από πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης, το οποίο φέρεται να άναψε την ξερή βλάστηση.

Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη οριστική και επίσημη επιβεβαίωση για τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Πηγή: newsbomb.gr